Corecon-AM/RR realiza posse de nova presidência e conselheiros na Aleam

O Conselho Regional de Economia do Amazonas e Roraima (Corecon-AM/RR) realiza, no próximo dia 14, a solenidade de posse da nova presidente, Dra. Michele Aracaty, da vice-presidente Karla Karoline Martins e dos conselheiros eleitos para o triênio 2025-2027. O evento acontecerá às 18h30 no auditório Deputado Belarmino Lins, na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam).

Dra. Michele Aracaty, economista reconhecida por sua vasta experiência acadêmica e profissional, assume a presidência do Corecon-AM/RR, tornando-se a terceira mulher a ocupar o cargo desde a fundação do conselho, em 1971. Michele é pesquisadora e escritora na área de desenvolvimento regional e biodiversidade amazônica. Em 2024, foi homenageada como Economista do Ano pelo próprio Corecon.

Palestra “Pacto Econômico com a Amazônia”

A cerimônia de posse incluirá a palestra “Pacto Econômico com a Amazônia frente às mudanças climáticas: rumo à COP30”, ministrada pelo reitor da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), professor doutor Sylvio Puga. O tema abordará a importância da Amazônia no cenário econômico global e os desafios das mudanças climáticas na região.

Café Econômico: Reforma Tributária e Impactos na Economia do Amazonas

No dia 15 de fevereiro, o Corecon-AM/RR realizará o “Café Econômico”, a partir das 8h, no Palacete Provincial. O evento trará um debate sobre os impactos da Reforma Tributária na economia do Amazonas, coordenado pelo economista e conselheiro Inaldo Seixas. Participarão como debatedores os economistas Farid Mendonça, Afonso Lobo, Marcelo Pereira e Thomaz Nogueira.

Novos Comandantes do Corecon-AM/RR

A nova presidente, Dra. Michele Aracaty, tem uma carreira consolidada na economia, atuando como consultora, professora e pesquisadora. Ela já recebeu diversas honrarias, incluindo a Cruz do Mérito da Economia e a Medalha de Ouro Cidade de Manaus. Michele também é membro ativo de diversas entidades econômicas e acadêmicas, como a Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural (Sober) e a Ordem dos Economistas do Brasil (OEB).

A vice-presidente, Karla Karoline Martins, é economista, bacharel em Filosofia pela Ufam, e possui MBA em Gestão de Projetos pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Com experiência no setor público, Karla tem se destacado na elaboração e avaliação de políticas públicas e no gerenciamento de projetos.

Foram eleitos para o triênio 2025-2027 os conselheiros efetivos: Michele Lins Aracaty e Silva, Márcio Paixão Ribeiro e Elson Andrade Pereira Junior. Como suplentes, tomam posse Lucas Matheus Menezes Mendonça, Marcelo Magaldi Alves e Denise Kassama Franco do Amaral.

Participação de Entidades Acadêmicas e Empresariais

A cerimônia de posse contará com a presença de representantes de importantes entidades acadêmicas e empresariais, como a Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) e Centro da Indústria do Estado do Amazonas (Cieam), entre outras.

Como Confirmar Presença

Os interessados em participar da cerimônia de posse e do Café Econômico devem confirmar presença pelo e-mail [email protected] ou pelos telefones (92) 3622-7880 / 3622-2826 e WhatsApp (92) 98547-9849.

