VÍDEO: Suspeito de matar palestino em frente a casa de festa em Manaus é preso

Bruno da Silva Gomes, de 23 anos, foi preso nesta quinta-feira (13) como autor do homicídio de Mohammad Manasrah, de 20 anos, ocorrido no sábado (8) em frente a uma casa de festa no conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul de Manaus.

Um segundo suspeito, identificado como Robson Silva Nava Júnior, teve a prisão temporária de 30 dias decretada pela Justiça e está sendo procurado pela Polícia Civil.

O crime foi registrado por câmeras de segurança próximas ao local, que mostram o momento em que Bruno golpeia Mohammad com uma garrafa de vidro, causando ferimentos fatais. Um se

O caso

Mohammad Manasrah, de 20 anos, foi morto após ser atingido no pescoço com o gargalo de uma garrafa, na saída de um bar na madrugada de sábado (8). Ele foi socorrido, levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu algumas horas depois.

De acordo com a Polícia Civil, a confusão teria começado dentro do bar e, após a orientação para deixar o local, a briga continuou na rua, onde Mohammad foi atacado.

A Sociedade Árabe Palestina do Amazonas lamentou a morte de Mohammad, destacando sua bondade e dedicação à comunidade e à causa palestina.

Em nota, o Rox Club Lounge, onde a confusão teve início, expressou pesar e reforçou que o incidente ocorreu fora das suas dependências, após os envolvidos deixarem o local. A casa noturna também se comprometeu a colaborar com as investigações.

Mohammad Manasrah, de 20 anos, vítima

