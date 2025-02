Três clubes amazonenses demitem técnicos após playoffs do Barezão

Três clubes do futebol amazonense demitiram seus treinadores nesta segunda-feira (17), um dia após os playoffs do primeiro turno do Barezão 2025. São Raimundo, Nacional e Princesa do Solimões optaram por mudanças e buscam substitutos no mercado.

O São Raimundo foi o primeiro a oficializar a saída de seu técnico. Marinho deixou o comando do time após a equipe terminar na última colocação do grupo B, apesar de estar invicta. O Tufão da Colina somou seis pontos, com uma vitória e três empates.

“O São Raimundo EC anuncia a saída do treinador Mário Jorge, o Marinho, do futebol profissional. O Tufão agradece os serviços prestados e deseja sucesso na sequência de sua carreira como coordenador da base do alviceleste colinense”, informou o clube em nota oficial.

Marinho comandou o São Raimundo pela quarta vez e, em 2022, levou a equipe às semifinais da Copa Verde. Eliminado no primeiro turno, o time volta a campo na estreia do segundo turno contra o Manauara, no Estádio Ismael Benigno (Colina), com data e horário a definir.

Nacional e Princesa do Solimões também trocam

O Nacional e o Princesa do Solimões demitiram seus treinadores após eliminações nos playoffs do último fim de semana.

O Nacional empatou 0 a 0 com o Manauara, no sábado (15), e ficou fora do mata-mata, já que o adversário tinha a vantagem do empate por ter feito melhor campanha. O Leão da Vila Municipal terminou a primeira fase na terceira colocação, com sete pontos (duas vitórias, um empate e uma derrota).

Com a saída de Cleber Gaúcho, o clube também desligou o auxiliar técnico Ronaldo Guiaro e o treinador de goleiros Marcos Leme. O Nacional estreia no segundo turno contra o Amazonas FC, com data e horário a serem definidos.

A diretoria do Princesa do Solimões também decidiu pela saída de Mastrillo Veiga, após a eliminação da equipe nos playoffs. O time de Manacapuru perdeu por 2 a 1 para o RPE Parintins. Na primeira fase, foram três empates e uma derrota.

