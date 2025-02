Circuito FAT de Beach Tennis reúne 150 atletas na Arena Paris Manaus

A 1ª etapa do Circuito FAT de Beach Tennis está movimentando o cenário esportivo de Manaus com a participação de 150 atletas, distribuídos em 17 categorias. O torneio, realizado na Arena Paris Manaus, teve início na quarta-feira (19) e segue até sábado (22), servindo como classificatória para a Copa das Federações.

Atletas de Manaus e do interior

A competição recebe jogadores de Barcelos, Japurá, São Gabriel da Cachoeira e Apuí, além da capital, e consolida o crescimento do beach tennis no Amazonas. A coordenadora da Arena Paris, Erika Nascimento, destacou o impacto do evento para o esporte local.

“Hoje estamos recebendo a primeira das quatro etapas do Circuito FAT, competição que serve como classificatória para a Copa das Federações, que geralmente acontece fora do estado. Então, a Arena Paris, juntamente com a FAT, tem o intuito de fomentar a modalidade e incluir atletas da capital e do interior. E para nós da Arena Paris é muito importante receber qualquer tipo de evento esportivo porque nosso maior objetivo é fomentar a prática de esportes por pessoas de todas as idades”, ressaltou.

A Arena Paris oferece aulas de beach tennis em suas unidades da Nilton Lins e Ponta Negra, de segunda a quinta-feira, das 16h às 21h. Na unidade da Ponta Negra, também há turmas matutinas, das 6h às 8h.

O presidente da Federação Amazonense de Tênis (FAT), Arthur Oliveira, enfatizou a estrutura da Arena Paris como um diferencial para a realização do circuito.

“A Arena Paris é um parceiro e quando solicitamos fazer o circuito aqui, ela aceitou de prontidão e nos ajudou em todos os sentidos. Além disso, aqui é a única arena em que podemos jogar com dez quadras, podemos colocar arquibancadas e tem uma estrutura boa para os atletas”, afirmou.

Arthur Oliveira, presidente da FAT, exaltou estrutura da Arena Paris Manaus. Foto: Fernando Vasconcelos/Agência LB

Disputas seguem até sábado

Com 17 categorias em disputa, o Circuito FAT de Beach Tennis é um dos torneios mais diversos da modalidade no estado. As categorias são divididas da seguinte forma:

Feminino: B, C, D, Iniciante e 40+

Masculino: A, B, C, D, Iniciante, 40+ e 50+

Mista: A, B, C, D e Iniciante

Os jogos continuam nesta quinta (20) e sexta-feira (21), a partir das 18h30, e encerram no sábado (22), a partir das 8h. Todas as etapas do circuito somam pontos para o ranking estadual, que classifica os melhores atletas para a Copa das Federações de Beach Tennis.

