Tênis e Beach Tennis ganham cada vez mais adeptos em Manaus

Manaus (AM) – Formar campeões dentro e fora das quadras. É essa a missão da Escola Guga Manaus, inaugurada no dia 25 de janeiro de 2020 na capital amazonense. Em pouco mais de três anos, a unidade já conquista novos adeptos locais nas modalidades de tênis e beach tennis, inspirados pelo fundador da marca, o ex-tenista brasileiro Gustavo Kuerten.

“O nome do Guga tem um apelo muito forte. Se os filhos não conhecem, com certeza os pais viram e ouviram falar sobre ele, que se consagrou campeão nos anos de 1997, 2000 e 2001 no Roland Garros, um dos quatro eventos anuais mais importantes do tênis. Ter uma metodologia criada com os princípios desse grande atleta faz com que as pessoas tenham pelo menos a curiosidade de fazer uma aula experimental”, pontua a administradora Rubia Chies, sócia-proprietária da franquia, ao lado do marido, o mercadólogo Alexandre Chies.

Conforme o casal de gaúchos, aproximadamente 80% dos alunos que estão ou passaram pelas quadras da Escola Guga Manaus nunca tiveram contato com o esporte, o que significa que o projeto está atingindo seu propósito de aumentar significativamente o número de praticantes e amantes de tênis e beach tennis.

“É muito gratificante ver esses resultados. Temos a ambição de aumentar a base de esportistas dessas duas modalidades e acreditamos que surgirão novos campeões, que terão destaque no esporte”, salienta Alexandre.

Em Manaus desde 2006 – junto com os filhos Isabella Chies e Alexandre Filho –, Rubia e Alexandre iniciaram as atividades na estrutura atual da unidade em junho de 2019, no formato tradicional de ensino. Contudo, após algumas dificuldades em atender de forma adequada, perceberam que deveriam criar uma nova configuração.

“Para nossa surpresa, fomos contatados pelo setor comercial da Escola Guga, oferecendo a possibilidade de comprarmos a franquia. Não pensamos duas vezes, pois a marca tem uma metodologia de ensino estruturada: as aulas começam com o planejamento das atividades e dos pontos a serem desenvolvidos. Tudo isso considerando idade, habilidade que já tem ou que conquistou e limites de alunos por turma”, detalha Rubia.

Além disso, o espaço – que possui três quadras de tênis cobertas e quatro quadras de beach tennis – conta com um time de professores capacitados, em constante atualização, participando de cursos de capacitação promovidos pela Guga Kuerten Franquias, empresa franqueadora responsável pela expansão da marca. “Existe uma grande preocupação da marca em ter professores qualificados, com o intuito dos alunos não correrem o risco de ter lesões e que tenham seus potenciais desenvolvidos”, observa Alexandre.

Torneio Nacional

Jogo de tênis Foto: Divulgação

Com o objetivo de estimular a competição e o desenvolvimento das habilidades no tênis e beach tennis, as unidades da Escola Guga também recebem grandes eventos esportivos. Neste ano, a Escola Guga Manaus vai ser palco da 3ª etapa da Copa Escola Guga, denominada “Copa na Amazônia”, que acontece entre os dias 14 e 20 de agosto, com entrada livre para quem quiser acompanhar as partidas.

A capital amazonense é uma das quatro cidades escolhidas para sediar o torneio nacional, iniciado em abril, na cidade de Passo Fundo (RS). O troféu e os equipamentos de Guga utilizados durante o bicampeonato em Roland Garros – quando Guga o atleta “derrubou” dois ex-números 1 do mundo, Yevgeny Kafelnikov (de 1999) e Juan Carlos Ferrero (que chegou a ser número 1 três anos depois da disputa, em 2003) – estarão em exposição durante o evento.

As inscrições para a “Copa na Amazônia” iniciaram no dia 16 de junho e encerram no dia 31 de julho, podendo ser feitas pela plataforma “LetzPlay”, voltada exclusivamente para o esporte. Participantes de 07 a 99 anos, tanto de dentro quanto de fora da unidade, podem se inscrever.

Os campeões e vice-campeões do torneio receberão troféus e, durante a etapa, serão sorteados raquete, raqueteira e outros brindes para os inscritos. E os admiradores mirins do esporte – crianças de três a seis anos – não ficarão de fora, contando com o “Festival de Tênis”, com aulas lúdicas e muita diversão.

Todas as informações sobre a 3ª etapa da Copa Escola Guga são compartilhadas no Instagram da unidade local (@escolagugamanaus) e pelo WhatsApp (92) 99305-0732.

