MPAM inspeciona unidades policiais em Maués e debate segurança pública na cidade

Maués (AM) – O Ministério Público do Amazonas (MPAM) realizou, nesta quinta-feira (20), inspeção na delegacia e no batalhão da Polícia Militar de Maués para avaliar demandas operacionais, condições de trabalho e estrutura das unidades.

A ação, liderada pelo promotor Caio Lúcio Fenelon Assis Barros, destacou a importância do diálogo interinstitucional para melhorar a segurança pública no município.

Após a inspeção, o MPAM realizou uma reunião com representantes da Prefeitura de Maués para discutir possibilidades de colaboração entre o Executivo municipal e as forças de segurança.

Durante o encontro, debateu-se formas de apoio logístico, material e humano para o fortalecimento da Polícia Militar e da Polícia Civil, além da possível implantação de uma Guarda Civil Municipal e da instalação de uma base do Corpo de Bombeiros no município.

De acordo com o promoto Caio Fenelon a ” segurança pública é um desafio coletivo e que a colaboração entre instituições é essencial para garantir um serviço mais eficiente à população”.

O MPAM informou ainda que continuará monitorando as ações em Maués para assegurar a implementação das melhorias necessárias.

