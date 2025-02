Detran-AM abre 60 vagas para curso de formação de instrutor de trânsito

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) está com matrículas gratuitas abertas para o curso de formação de instrutor de trânsito. As aulas serão ministradas em Manaus, com a finalidade de capacitar profissionais para atuarem no processo de formação de condutores de veículos automotores e elétricos.

Serão oferecidas 60 vagas e para participar da seleção, é preciso ser aprovado em um exame psicológico, que deve ser agendado mediante o pagamento de uma taxa.

Com a carga horária total de 180 horas, o curso será realizado em duas turmas de 30 alunos cada. A formação incluirá aulas teóricas, provas presenciais e prática supervisionadas, todas ministradas na Eptran, localizada no posto do Detran-AM, no Shopping Manaus Via Norte, no bairro Monte das Oliveiras, zona norte Manaus.

As aulas da primeira turma acontecerão de 22 de abril a 27 de junho de 2025, enquanto a segunda turma terá aulas de 12 de maio a 15 de julho. O horário das aulas para ambas as turmas será das 18h às 21h20.

Os interessados devem consultar todas as informações sobre o curso no Edital nº 001/2025, disponível no link: https://www.detran.am.gov.br/wp-content/uploads/2025/02/MEMO_N_026_2025_EPT_DETRAN_Anexo.pdf

Fases de seleção e requisitos

A seleção será realizada em duas etapas: avaliação psicológica para fins pedagógicos de caráter eliminatório e inscrição no curso. Para agendar a avaliação psicológica, o candidato deve acessar o site Detran Digital, no endereço https://digital.detran.am.gov.br/, e selecionar o serviço “Exame Psicol. p/fins Pedagógicos” na aba Agendamento > Habilitação > Exame Psicol. p/fins Pedagógicos.

Após o agendamento, o candidato deverá comparecer à Eptran até o dia 28 de fevereiro para efetuar o pagamento da taxa de R$ 146,73 referente à avaliação psicológica. As avaliações serão realizadas de 10 a 26 de março (exceto aos sábados e domingos), sempre às 8h30, na Eptran.

Os resultados da avaliação psicológica serão divulgados no dia 4 de abril, e os candidatos poderão consultar pelo site https://digital.detran.am.gov.br/, na aba Portal de Serviços > Resultados de Exames e Cursos; ou, se preferirem, na secretaria da Eptran.

Após ser aprovado na avaliação psicológica, o candidato poderá se inscrever gratuitamente para o curso de instrutor no período de 7 a 11 de abril, das 9h às 16h. A inscrição deverá ser feita presencialmente, na secretaria da Eptran.

De acordo com o edital, os requisitos para a inscrição são: ser maior de 21 anos de idade; comprovar escolaridade de ensino médio; ter, pelo menos, dois anos de efetiva habilitação legal para a condução de veículo; e ser aprovado em avaliação psicológica, para fins pedagógicos. Além disso, o candidato com prontuário de outro estado, somente poderá fazer a inscrição mediante transferência para o estado do Amazonas.

Leia mais:

Gestão de David Almeida é aprovada por 82% da população de Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱