Grupo criminoso é preso por tráfico de drogas no AM

Quatro homens e duas mulheres foram presos em flagrante por envolvimento com tráfico de drogas em Tefé, no interior do Amazonas, na última sexta-feira (21).

Os presos foram identificados como: Andrei Ramos de Oliveira, 29 anos; Francineide Vasque de Almeida, 43; Jhon Madison Beichimol Pinheiro, 27; José Hilton Ferreira Nascimento, 46; Pedro de Almeida Vasque, 19; e Kaliane Nunes de Oliveira, cuja idade não foi informada.

Prisões

De acordo com o delegado Carlos Augusto Monteiro, titular da DIP, a operação foi deflagrada após o recebimento de denúncias anônimas sobre a localização dos suspeitos. A ação foi realizada em três fases, em diferentes localidades da região, e todos os envolvidos foram presos em flagrante.

“Primeiramente, fomos à comunidade Santo Isidoro, na zona rural, onde Andrei e Pedro foram presos por tráfico e associação ao tráfico de drogas, e Francineide, por crime ambiental. Em seguida, prendemos Jhon Madison por tráfico de drogas e Kaliane por associação ao tráfico, no bairro Jerusalém. Por fim, José Hilton, que vendia drogas em uma motocicleta, foi preso no bairro São José”, detalhou Monteiro.

Ainda segundo o delegado, a motocicleta foi apreendida junto com os entorpecentes. Durante a operação, outras abordagens foram realizadas, e outras motocicletas com escapamentos adulterados foram recolhidas. A Polícia Civil segue com as investigações e reforça a importância da colaboração da população para fortalecer a segurança pública no município.

Procedimentos

Os presos responderão pelos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas, além de crime ambiental. Eles permanecem à disposição da Justiça.

