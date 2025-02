PF apreende R$ 7,5 mil em notas falsas que seriam usadas no Carnaval em Manaus

As remessas vieram de Brasília (DF) e seriam distribuídas durante as festas de Carnaval, segundo as investigações

A Polícia Federal apreendeu, nesta terça-feira (25), cinco encomendas com cédulas falsas de R$100, totalizando R$7.500, em Manaus. As remessas vieram de Brasília (DF) e, segundo as investigações, as notas seriam distribuídas durante as festas de Carnaval.

Após receber informações dos Correios sobre envios suspeitos com cédulas falsas, uma equipe da PF passou a monitorar as entregas.

As investigações continuam para identificar os responsáveis pela falsificação e comercialização do dinheiro falso.

