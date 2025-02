Idoso é preso por estuprar vizinha de 11 anos no interior do AM

Um idoso de 68 anos foi preso na terça-feira (25) suspeito de estuprar uma vizinha, uma criança de 11 anos, no bairro São Francisco, em Envira, no interior do Amazonas.

O delegado Henrique Maciel, da 66ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), informou que as investigações começaram após a mãe da vítima se dirigir à delegacia para denunciar que a filha havia sido abusada sexualmente.

“O autor era vizinho da vítima e, ao recebermos a denúncia, imediatamente nos deslocamos ao endereço e efetuamos a prisão dele em flagrante”, explicou o delegado.

Segundo a autoridade policial, durante as investigações, foi constatado que o autor já havia tentado abusar da criança em outras ocasiões e já possuía passagem pela polícia pelo mesmo crime.

“Ele já tem passagem por crime de estupro no qual, na ocasião do delito, ofereceu bens materiais e dinheiro para atrair a vítima, convidou-a para sua casa e a abusou, filmando o ato. O relatório final do Inquérito Policial (IP) já está sendo feito e crimes desta natureza serão processados com a máxima urgência”, disse Henrique Maciel.

O autor responderá por estupro de vulnerável e ficará à disposição da Justiça.

Leia mais

VÍDEO: Idoso suspeito de sequestrar e estuprar criança de 9 anos é agredido até a morte

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱