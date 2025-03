Sistemas do STJ e CNJ sofrem tentativas de ataque hacker

Os sistemas eletrônicos do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) foram alvo de tentativas de ataque hacker nesta terça-feira (4) e quarta-feira (5). Apesar das investidas, os portais continuam funcionando, ainda que com instabilidades em determinados momentos.

Equipes de tecnologia da informação dos órgãos estão atuando para impedir que as plataformas sejam comprometidas. Segundo fontes ligadas ao STJ e ao CNJ, uma camada adicional de proteção foi implementada para reforçar a segurança. No entanto, as tentativas de ataque continuam acontecendo de forma consistente.

STJ reforça segurança após ataques

Os ataques ao STJ se intensificaram na terça-feira (4), quando a Corte passou a exigir que os usuários confirmassem serem humanos para acessar a página. A ativação desse mecanismo de segurança, conhecido como captcha, tem o objetivo de barrar acessos automatizados, comuns em tentativas de invasão.

Em nota, o STJ confirmou os ataques e garantiu que as tentativas foram frustradas pelos sistemas de segurança cibernética da instituição:

“O Superior Tribunal de Justiça (STJ) identificou tentativas de ataque cibernético nesta terça-feira (4), porém essas tentativas foram todas bloqueadas pelas ferramentas informáticas de prevenção a invasões. Os sistemas do tribunal também não foram derrubados. Para lidar com a situação, como é de praxe, foram ativados mecanismos como a validação de acesso do usuário humano, o que pode causar lentidão, porém sem comprometer o funcionamento do portal e de seus serviços.”

Apesar da contenção dos ataques, o site do STJ ainda apresenta instabilidade na manhã desta quarta-feira (5), cerca de 24 horas após a ofensiva cibernética. A corte não confirmou a identidade dos responsáveis pela tentativa de invasão.

