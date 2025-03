VÍDEO: Homem é preso após agredir esposa dentro de mercado

No vídeo, o agressor, visivelmente enfurecido, entra no estabelecimento e desferi vários socos na cabeça da mulher.

Câmeras de segurança registraram o momento em que um homem agrediu brutalmente sua esposa dentro de um mercado na Alameda Barão de Limeira, em Campos Elíseos, na região central de São Paulo, na tarde de segunda-feira (10).

No vídeo, o agressor, visivelmente enfurecido, entra no estabelecimento e desferi vários socos na cabeça da mulher. Ela tenta se afastar pelos corredores, mas ele a alcança e continua a agressão até ela cair no chão.

A mulher estava acompanhada de uma amiga, que usava top preto e saia vermelha, e tentou impedir a agressão, mas o homem puxou seus cabelos. Um funcionário do mercado tentou intervir, mas foi empurrado violentamente.

O proprietário do mercado acionou a Guarda Civil Metropolitana (GCM), que realizava patrulhamento na Praça Júlio de Mesquita, em frente ao local. Ao chegarem, os agentes flagraram o homem agredindo a vítima.

Percebendo a presença da polícia, o agressor tentou fugir, mas foi contido por um guarda na área externa. O homem foi preso em flagrante e levado à 1ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde permanece à disposição da Justiça.

*Com informações Metropoles

Leia mais

DJ Ivis é condenado a 8 meses de prisão por agredir ex-mulher e MP pede aumento da pena

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱