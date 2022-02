Zé Ricardo pressiona por candidato do PT no AM e Sinésio rebate: ‘não adianta considerações hipotéticas’

Manaus (AM) – O deputado federal José Ricardo (PT), tem utilizado suas redes sociais para se posicionar acerca dos direcionamentos que o Partido dos Trabalhadores poderá estabelecer no Amazonas. Em uma das publicações, o parlamentar defende que o PT no Estado tenha um candidato próprio nas próximas eleições.

“A nível nacional o Lula está sendo lançado, aqui no AM também queremos candidato que implante projetos de geração de emprego, moradia, combate à fome, de luz, gás e gasolina mais baratos. Vamos reconstruir o AM”, escreveu em uma publicação no twitter.

Em outras ocasiões, o federal já havia afirmado que a sigla deveria tomar uma decisão acerca das candidaturas a Senado e Governo.

O presidente estadual do PT no Amazonas, o deputado estadual Sinésio Campos, afirmou que aguarda as decisões finais que ocorrem com a direção nacional do partido, em concordância com os grupos estaduais.

“Estou aguardando os desfechos de decisão da direção nacional, para que eu possa dialogar. O PT tem quadros para todos os níveis, como governo, senado, deputados, tem tudo isso preparado”, afirmou.

Sobre possíveis nomes lançados pela sigla e estratégias para “estabelecer uma frente” partidária maior no Amazonas, o presidente afirma que todas as decisões serão divulgadas após o alinhamento com a organização nacional do partido.

“Quanto a decisão maior, não adianta estar fazendo considerações hipotéticas de algo que pode não acontecer. Vejo pelos outros partidos, que estão muito serenos quanto a isso (decisão de possíveis candidatos) e com o PT não é diferente”, disse.

Sinésio destacou que este ano eleitoral é “atípico”, tendo em visto o diálogo com outros partidos para estabelecer federações.

“O partido está organizado em todos os municípios, e agora é o momento de desdobramento. O PT é uma sigla forte, e os trabalhos feitos pelos governos do PT estão consolidados no Estado”, finalizou.

