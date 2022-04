Quatro homens são presos por latrocínio e homicídio em Anamã (AM)

Durante as prisões foram apreendidas duas armas de fogo

Anamã (AM) – Darlis da Silva Coelho, de 28 anos; Euller da Silva Coelho, 25; Oziel Bastos Gomes, 20, e Pedro Américo Assunção, 65, foram presos nesta quinta-feira (28) pelos crimes de latrocínio e homicídio, em Anamã (a 165 quilômetros de Manaus).

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 81ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Anamã (a 165 quilômetros de Manaus), com apoio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), cumpriu os mandados de prisão preventiva.

De acordo com a delegada Ivone Azevedo, titular da 81ª DIP, o crime de latrocínio ocorreu no dia 14 de fevereiro deste ano, naquele município.

“Iniciamos as investigações em torno do crime e chegamos à identidade de Darlis, Euller e Oziel, que tinham envolvimento na ação criminosa. Sendo assim, foram solicitados à Justiça os mandados de prisão preventiva em nome deles, e as ordens judiciais foram expedidas em 12 de abril deste ano, pela Comarca de Anamã”, explicou a delegada.

A autoridade policial relatou que, após as ordens serem decretadas, os policiais seguiram em busca dos indivíduos e conseguiram efetuar suas prisões em locais distintos de Anamã.

Apreensões

Durante a ação, também foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão que resultaram nas apreensões de duas armas de fogo longas e aparelhos celulares.

Conforme Ivone, ao longo das diligências, Pedro Américo Assunção, foi localizado e preso após uma carta precatória, pelo crime de homicídio, ser enviada pela Comarca de Manaus.

Darlis, Euller e Oziel foram indiciados por latrocínio, e Pedro por homicídio. Todos foram encaminhados a uma unidade prisional de Manaus, onde permanecerão à disposição da Justiça.

