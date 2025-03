Manaus registra 72 ocorrências após temporal; prefeitura atende vítimas

Na noite de quarta-feira (19), o prefeito de Manaus, David Almeida, se reuniu com o comitê de crise no Centro de Cooperação da Cidade (CCC) para alinhar as ações de resposta às fortes chuvas que atingiram a cidade nas últimas horas. A reunião visou a coordenação das estratégias para minimizar os impactos dos alagamentos, deslizamentos e outros transtornos urbanos causados pelas condições climáticas.

Ocorrências Registradas

Até as 20h do dia 19, Manaus registrou um total de 72 ocorrências relacionadas às chuvas, incluindo alagações, deslizamentos e riscos de desabamento. A Defesa Civil, em conjunto com as equipes de Limpeza Pública, Infraestrutura, Assistência Social e outras secretarias municipais, esteve mobilizada para garantir a segurança da população e atender às demandas das áreas afetadas.

Entre os casos mais graves, destaca-se o deslizamento de terra ocorrido na comunidade Fazendinha, no bairro Cidade Nova, na Zona Norte, que resultou na morte de uma mulher e danos significativos a residências. Seis pessoas foram resgatadas, mas uma delas, a líder comunitária Sammya Maciel, 45 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu após ser encaminhada ao hospital.

Ações Imediatas da Prefeitura

O prefeito David Almeida expressou sua solidariedade às vítimas e reforçou o compromisso da Prefeitura de Manaus em prestar todo o suporte necessário. “Com imensa tristeza, manifesto solidariedade às famílias que foram afetadas pelo deslizamento, e à família de Sammya Maciel, que perdeu sua vida de forma trágica”, afirmou o prefeito.

A Defesa Civil seguiu atuando no local, com equipes da Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Semhaf) auxiliando as famílias afetadas, enquanto a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) registrava as famílias no programa de Auxílio Aluguel e fornecia itens como colchões, cestas básicas e kits de higiene.

Apoio às Vítimas e Atendimento Médico

Equipes do Serviço Móvel de Urgência (Samu) também foram acionadas para prestar socorro às vítimas, realizando o transporte para os hospitais de referência. O secretário de Saúde, Shádia Fraxe, lamentou a perda de uma vida e enfatizou o esforço das equipes para fornecer o atendimento imediato.

Laudo Técnico e Medidas Estruturais

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) iniciou uma avaliação técnica da área afetada, identificando três moradias com perda total e outras 15 com risco de desabamento. As equipes de engenharia estão atuando para conter os danos, com intervenções emergenciais sendo realizadas.

Ações de Limpeza e Suporte Logístico

Além das ações de resgate e apoio às vítimas, a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) está trabalhando na remoção de detritos e na limpeza das áreas afetadas para garantir o restabelecimento das condições adequadas de circulação. O secretário da Semulsp, Altevir Moreira, destacou a importância da colaboração da população no descarte correto de resíduos para evitar novos danos à infraestrutura da cidade.

Medidas Preventivas para Reduzir os Riscos

Nos últimos quatro anos, a Prefeitura de Manaus tem investido em ações preventivas para mitigar os riscos de deslizamentos e erosões, com 600 pontos de erosão identificados na cidade, dos quais 90 são classificados como de alto risco. Obras de contenção já foram realizadas em 32 dessas áreas e continuam em andamento.

Contato e Assistência

A Prefeitura de Manaus segue monitorando a situação e prestando apoio à população. As equipes da Defesa Civil, Infraestrutura e outras secretarias estão em campo para atender às necessidades emergenciais. Para informações e assistências adicionais, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone Disque 199, disponível 24 horas.

As autoridades municipais continuam a trabalhar para reduzir os impactos das chuvas e garantir a segurança e o bem-estar da população.

Leia mais

Força-tarefa resgata vítimas e auxilia famílias após deslizamento de terra em Manaus

VÍDEO: Mulher morre após deslizamento de terra atingir nove casas em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱