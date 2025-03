Seleção Brasileira recebe Colômbia em Brasília com histórico favorável

O Brasil recebe a Colômbia nesta quinta-feira (20) pela 13ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. A partida será às 20h45 (horário de Manaus), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), com transmissão ao vivo pela TV Globo (canal aberto) e Sportv (canal fechado).

A Seleção Brasileira ocupa a quinta posição na tabela, com 18 pontos, apenas um a menos que a Colômbia. Nos últimos cinco confrontos entre as equipes, o Brasil conquistou duas vitórias, dois empates e sofreu uma derrota.

A Seleção busca manter seu bom retrospecto como mandante contra Los Cafeteros. Em 14 partidas disputadas em solo brasileiro, o Brasil venceu 11 vezes e empatou três, sem nunca ter sido derrotado.

Confronto marcante na Copa do Mundo

Nas quartas de final da Copa do Mundo de 2014, disputada no Brasil, a Seleção venceu a Colômbia por 2 a 1 na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Os gols brasileiros foram marcados pelos zagueiros Thiago Silva e David Luiz. James Rodríguez descontou para os colombianos em cobrança de pênalti.

Com um golaço de falta, David Luiz marcou o segundo o gol do Brasil sobre a Colômbia, pelas quartas de final da Copa de 2014. Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Jogo de homenagem à Chapecoense

Em 25 de janeiro de 2017, Brasil e Colômbia se enfrentaram no “Jogo da Amizade”, em homenagem às vítimas do acidente aéreo que transportava a delegação da Chapecoense para a final da Copa Sul-Americana de 2016. O amistoso aconteceu no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e teve a renda revertida para as famílias das vítimas. O Brasil venceu por 1 a 0, com gol de Dudu.

Primeiro duelo no Brasil

A primeira vez que Brasil e Colômbia se enfrentaram em solo brasileiro foi em 17 de abril de 1949, pelo Campeonato Sul-Americano (atual Copa América). A Seleção goleou por 5 a 0 no Pacaembu, em São Paulo (SP), com gols de Ademir Menezes (2), Tesourinha, Canhotinho e Orlando.

Ao todo, Brasil e Colômbia já se enfrentaram 36 vezes. A Seleção venceu 20 partidas, empatou 12 e sofreu quatro derrotas. O Brasil marcou 67 gols e sofreu 22.

