Peça ‘Simples Assim’ estreia no Teatro Amazonas com Julia Lemmertz

A comédia “Simples Assim” estreou na noite desta sexta-feira (21) no Teatro Amazonas, estrelada por Julia Lemmertz, Georgiana Góes e Pedroca Monteiro. A peça, inspirada no livro homônimo de Martha Medeiros, conquistou o público com suas reflexões sobre a vida e a simplicidade. O espetáculo continua neste sábado (22) e domingo (23), com ingressos à venda no site shopingressos.com.br.

Humor e reflexões que encantam a plateia

O Teatro Amazonas estava lotado na primeira noite da peça, e o público foi levado a gargalhadas durante as interações improvisadas dos artistas. A linguagem bem-humorada e realista das crônicas de Martha Medeiros, misturada à magia do teatro, encantou os presentes. A direção de Ernesto Piccolo e a produção de Gustavo Nunes contribuíram para a criação de uma experiência única, com a plateia totalmente envolvida no espetáculo.

Foto: Lari Cohen/Amazon Media And Checking

Turnê nacional e acessibilidade

Após estrear em Manaus, a peça seguirá em turnê por outras cinco cidades brasileiras, incluindo São Luiz, Recife, Campina Grande e Cuiabá. O produtor Gustavo Nunes destaca a importância de levar teatro para diferentes regiões, especialmente onde o acesso a grandes produções ainda é limitado. “Com a Turbilhão de Ideias, estamos contribuindo para a descentralização das artes cênicas no Brasil”, comentou Nunes.

Além disso, a sessão de domingo (23) será especial, com serviços de intérprete de LIBRAS e audiodescrição, promovendo a inclusão de pessoas com deficiência auditiva e visual no espetáculo.

A vida e o humor em “Simples Assim”

“Simples Assim” é uma comédia que propõe humor e reflexão sobre a vida e os desafios do cotidiano. A peça mistura diferentes histórias e personagens, com os atores se transformando diante da plateia, em um jogo de improvisação e interação. A montagem traz um olhar cômico sobre a vida, onde a simplicidade se torna a chave para lidar com questões complexas e atuais.

Foto: Lari Cohen/Amazon Media And Checking

Ficha Técnica

Texto e adaptação : Martha Medeiros e Rosane Lima

: Martha Medeiros e Rosane Lima Direção Artística : Ernesto Piccolo

: Ernesto Piccolo Elenco : Julia Lemmertz, Georgiana Góes e Pedroca Monteiro

: Julia Lemmertz, Georgiana Góes e Pedroca Monteiro Produção e Idealização : Gustavo Nunes

: Gustavo Nunes Cenografia : Clívia Cohen

: Clívia Cohen Projeções Cênicas : Rico Vilarouca / Renato Vilarouca

: Rico Vilarouca / Renato Vilarouca Figurino : Helena Araújo e Alfaiataria Conrado

: Helena Araújo e Alfaiataria Conrado Luz : Felício Mafra

: Felício Mafra Trilha Sonora : Rodrigo Penna

: Rodrigo Penna Visagista : Sid Andrade

: Sid Andrade Fotos: Victor Hugo Ceccato

(*) Com informações da assessoria

Leia mais:

Museu de Manaus recebe 2 mil visitantes por mês e reforça importância histórica e cultural

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱