Sine Manaus oferta 191 vagas de emprego nesta segunda–feira (24)

A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, oferta 191 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta segunda–feira (24), de 8h às 14h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro–desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus: na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, Zona Centro–Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, Zona Norte.

Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid–19), currículo, certificados de cursos e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

É importante que os candidatos mantenham seus cadastros atualizados, especialmente ao finalizarem novas qualificações. Para vagas específicas, podem ser solicitados documentos adicionais, como cursos ou certificações, por isso, é essencial estar atento aos “Requisitos Obrigatórios” de cada vaga.

A Semtepi ressalta que, obedecendo ao disposto no artigo 5º, da Constituição Federal, e ao artigo 373–A, da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), critérios referentes a sexo, idade, cor ou situação familiar, não podem ser informados na divulgação das vagas disponibilizadas.

Os candidatos devem estar cientes das diretrizes de vestimenta estabelecidas pelo órgão, as quais incluem a proibição de vestimentas como bermudas, shorts, minissaias, camisetas regatas e chinelos durante a entrada.

Vagas Novas – 38

2 vagas – Servente de Obras

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar o pedreiro na execução de suas atividades.

Disponível até 24/03/2025 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Pedreiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – organizar e preparar o local de trabalho na obra; construir fundações e estruturas de alvenaria, aplicar revestimentos e contrapisos.

Disponível até 24/03/2025 ou encerramento da vaga.

6 vagas – Operador de Produção (eletrônicos) – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar no 1º, 2º e 3º turnos e documentação completa;

Atividades – operar na linha de montagem dos componentes eletrônicos.

Disponível até 24/03/2025 ou encerramento da vaga.

15 vagas – Ajudante de Pátio de Sucata

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar em turnos, manter o cartão de vacinas atualizado, incluindo dT, febre amarela, hepatite e duas doses da vacina contra a covid, além de apresentar documentação completa, incluindo a dispensa militar.

Atividades – separar e organizar os resíduos recicláveis industriais.

Disponível até 24/03/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Inspetor de Qualidade

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – garantir que os produtos e serviços de uma empresa estejam em conformidade com os padrões de qualidade estabelecidos.

Disponível até 24/03/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Conferente de Logística

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Matemática Básica Pacote Office, Excel e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – manuseio de empilhadeiras para transportar, movimentar, armazenar e organizar cargas.

Disponível até 24/03/2025 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Carregador

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – carregar e descarregar mercadorias de caminhões e outros veículos de transporte, organizar e armazenar produtos no armazém de maneira ordenada, facilitando o acesso e a localização auxiliar na separação de pedidos e preparação para expedição, entre outras atividades correlatas à função.

Disponível até 24/03/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Estoquista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – gerenciar o inventário da empresa, garantindo a disponibilidade dos produtos conforme necessário, recebendo, conferindo e armazenando mercadorias, mantendo registros precisos dos níveis de estoque e coordenando com outros departamentos para atender à demanda.

Disponível até 24/03/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento em Splits, Splits, Self, lFancoletes, lavador de gás, coifas, exaustores, caixas de ar, motores elétricos e elétrica predial, e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – faz a manutenção preventiva e corretiva de instalações e equipamentos de refrigeração, ventilação, calefação e ar–condicionado.

Disponível até 24/03/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Almoxarife

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Informática básica, e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – experiência na área fabril ou centro de distribuição receber, armazenar, distribuir, registrar e controlar os materiais de uma empresa.

Disponível até 24/03/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Soldador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter cursos de NRS 10, 12, 33 e 35;

Atividades – unem e cortam peças de ligas metálicas usando processos de soldagem e corte tais como eletrodo revestido e oxiacetileno, preparam equipamentos, acessórios, consumíveis de soldagem.

Disponível até 24/03/2025 ou encerramento da vaga.

Vagas no Comércio – 50

3 vagas – Atendente de Lanchonete

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Arteiro de Trabalho

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – participa da equipe de entrega de mercadorias, trabalha em veículos apropriados, está subordinado ao motorista de entrega, distribui refeições, utilizando bandejas e carrinhos, segundo as instruções recebidas.

Disponível até 24/03/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Copeiro de Hotel

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – preparar, servir e distribuir refeições, lanches, cafés, sucos e outros alimentos e bebidas.

Disponível até 24/03/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Promotor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter veículo próprio moto, Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” dentro do prazo de validade e documentação completa;

Atividades – promover produtos e serviços, interagir com clientes, organizar a exposição de mercadorias e coletar feedback.

Disponível até 24/03/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Vendedor

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade e documentação completa;

Atividades – atender clientes, negociar preços e condições de venda, apresentar produtos/serviços, fechar negócios e, em alguns casos, auxiliar na organização da loja ou do espaço de trabalho.

Disponível até 24/03/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Atendente

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atendimento de salão em cafeteria.

Disponível até 24/03/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Vendedor interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – experiência em vendas, atuar na área de moda infantil.

Disponível até 24/03/2025 ou encerramento da vaga.

15 vaga – Ajudante de carga e descarga de mercadoria

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar a entrega de mercadorias, trabalha em veículos apropriados, está subordinado ao motorista de entrega.

Disponível até 24/03/2025 ou encerramento da vaga.

6 vagas – Peixeiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – seleção, preparação, conservação e venda de peixes, crustáceos e mariscos.

Disponível até 24/03/2025 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de Depósito

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter cursos básicos de Matemática Informática e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – receber e armazenar mercadorias: separar, organizar e armazenar os materiais no depósito.

Disponível até 24/03/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Analista Fiscal

Escolaridade – ensino superior completo em contabilidade ou áreas afins;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Pacote Office, Excel e ter documentação completa;

Atividades – realizar apuração de impostos diretos conforme o regime tributário aplicável, elaborar e revisar obrigações acessórias e, análises de créditos tributários e oportunidades de planejamento tributário.

Disponível até 24/03/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Carpinteiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – cortar, armar e instalar estruturas de madeira.

Disponível até 24/03/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Pintor de Obras

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência em grafiato, pintura e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – preparar e pintar superfícies internas e externas de edifícios e outras obras civis, aplicando tintas, revestimentos e texturas, além de realizar preparações como lixamento, limpeza e aplicação de massa corrida.

Disponível até 24/03/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Pedreiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – construir, reformar ou reparar obras, utilizando concreto, tijolos, blocos e outros materiais.

Disponível até 24/03/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Operador de Empilhadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Formação OP, empilhadeira –MTE, Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atuar no manuseio de empilhadeiras para transportar, movimentar, armazenar e organizar cargas.

Disponível até 24/03/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Estoque

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – garantir a organização e o controle eficiente do estoque de uma empresa.

Disponível até 24/03/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Lavador de Veículos

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou experiência avulsa;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” dentro do prazo de validade e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar a limpeza interna (inclusive com aspirador, escovas e materiais similares) e externa de todos os veículos.

Disponível até 24/03/2025 ou encerramento da vaga.

Vagas na Indústria – 68

50 vagas – Auxiliar de Linha de Produção

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – vaga destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios, pois o candidato vai precisar morar em Várzea Grande (MT) e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar atividades operacionais em setores de apoio ou produção de frios, visando garantir a manutenção, organização, limpeza ou operação de atividades na unidade;

Disponível até 18/03/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Pedreiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de NR–35 e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – assentar tijolos na construção, reforma e manutenção de estruturas, como casas, edifícios, calçadas e muros.

Disponível até 24/03/2025 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Soldador TIG

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atuar em diversas etapas do processo, como controlar o estoque de matéria-prima, separar as peças para a montagem, conferir o funcionamento das máquinas, embalar os produtos, realizar a limpeza e manutenção das instalações.

Disponível até 24/03/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Analista Fiscal

Escolaridade – ensino superior completo em contabilidade ou áreas afins;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso Pacote Office, Excel e documentação completa;

Atividades – realizar apuração de impostos diretos e indiretos conforme o regime tributário aplicável; elaborar e revisar obrigações acessórias, análises de créditos tributários e oportunidades de planejamento tributário.

Disponível até 24/03/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Carpinteiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa milita);

Atividades – cortar, armar e instalar estruturas de madeira.

Disponível até 24/03/2025 ou encerramento da vaga

2 vagas – Pintor de Obras

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência em grafiato e pintura e documentação completa (com dispensa milita);

Atividades – cortar, armar e instalar estruturas de madeira.prepara e pinta superfícies internas e externas de edifícios e outras obras civis, aplicando tintas, revestimentos e texturas, além de realizar preparações como lixamento, limpeza e aplicação de massa corrida.

Disponível até 24/03/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Pedreiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – construir, reformar ou reparar obras, utilizando concreto, tijolos, blocos e outros materiais.

Disponível até 24/03/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Operador de Empilhadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – carregamento e descarregamento de mercadorias, organização de estoque, movimentação de cargas dentro de um espaço determinado, além de realizar inspeções de segurança nos equipamentos antes de cada uso.

Disponível até 24/03/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Estoque

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – garantir a organização e o controle eficiente do estoque de uma empresa.

Disponível até 24/03/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Lavador de Veículos

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou experiência avulsa;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” dentro do prazo de validade e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar a limpeza interna e externa de todos os veículos.

Disponível até 24/03/2025 ou encerramento da vaga.

Vagas em Serviços – 27

1 vaga – Supervisor de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar em Careiro Várzea, disponibilidade de horário e documentação completa;

Atividades – gerenciar o estoque de ingredientes e produtos, gestão de equipe e realizar atividades relacionadas a função.

Disponível até 24/03/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Chefe de Cozinha

Escolaridade – ensino superior completo em Gastronomia ou áreas correlatas;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário e documentação completa;

Atividades – preparar pratos e receitas, desenvolvimento de novos produtos; gestão de equipes.

Disponível até 19/03/2025 ou encerramento da vaga

2 vagas – Auxiliar Operador de Abastecimento

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade para residir em Toledo (PR) ou Nova Mutum (MT), Carteira Nacional de Habilitação categoria “D”, curso MOPP, de Informática Avançada e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – fazer a medição dos tanques de armazenamento, fazer a armazenagem dos combustíveis e lubrificantes, abordar e fidelizar novos clientes e atuais, fazer o recebimento dos caminhões tanques; fazer o controle quantitativo e qualitativo dos produtos armazenados; abastecer aeronaves através um ponto fixo, fazer a armazenagem dos combustíveis e lubrificantes, dirigir caminhão tanque abastecedor (CTA) até próximo às aeronaves.

Disponível até 24/03/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico

Escolaridade – ensino técnico completo em mecânico completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Informática Básica

experiência com mecânica pesada, elétrica veicular mecânica motores a diesel; experiência com diagnóstico scanner, Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade; curso de NR–20, 33 e 35, e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – análise e diagnóstico de falhas, manutenção em sistemas hidráulicos, pneumáticos, mecânicos de cavalos e carretas, inspecionar máquinas regularmente em busca de sinais de mau funcionamento, realizando inspeções visuais e sonoras.

Disponível até 24/03/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Manutenção

Escolaridade – ensino técnico completo em mecânico completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Informática Básica

experiência com mecânica pesada, elétrica veicular mecânica motores a diesel; experiência com diagnóstico scanner, Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade; curso de NR–20, 33 e 35, e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – análise e diagnóstico de falhas, lançamento e controle de ordens de serviço no sistema TOTVS, serviços de solda, manutenção em sistemas hidráulicos, pneumáticos, elétricos e mecânicos de cavalos e carretas.

Disponível até 24/03/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – auxiliar no preparo das refeições, sobremesas, lanches, manter a ordem e a limpeza da cozinha, procedendo a coleta e a lavagem das bandejas, talheres.

Disponível até 24/03/2025 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Motorista de ônibus urbano

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” ou “E” dentro do prazo de validade e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – conduzir o veículo, transportar passageiros, garantir a segurança e o bem-estar dos passageiros, e cumprir horários e itinerários.

Disponível até 24/03/2025 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – residir na zona Leste e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar trabalhos de limpeza em geral em edifícios e outros locais, para manutenção das condições de higiene e conservação do ambiente, coletando o lixo. Auxiliar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, executar os serviços de limpeza dos prédios e pátios.

Disponível até 24/03/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Jardineiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – residir na zona Leste e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – manutenção, criação e restauração de jardins, preparação do solo arar, adubar, melhorar a qualidade do solo.

Disponível até 24/03/2025 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Ajudante de Carga e Descarga

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – preparam cargas e descargas de mercadorias; movimentam e fixam mercadorias e cargas.

Disponível até 24/03/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Departamento Pessoal

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atendem fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos.

Disponível até 24/03/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico em Segurança do Trabalho

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência em segmento industrial e ter documentação completa;

Atividades – realizam auditoria, acompanhamento e avaliação na área, identificam variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente, desenvolvem ações educativas na área de saúde e segurança no trabalho; participam de perícias e fiscalizações e integram processos de negociação, participam da adoção de tecnologias e processos de trabalho; gerenciam documentação de SST; investigam, analisam acidentes e recomendam medidas de prevenção e controle.

Disponível até 24/03/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar nos Serviços de Alimentação

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou experiência avulsa;

Requisitos Obrigatórios – residir nas próximo à Praça 14 de Janeiro/Centro, Disposição de Aprendizado, disponibilidade de horário e ter documentação completa;

Atividades – atuar na preparação de alimentos, limpeza e conservação das dependências do restaurante e dos equipamentos existentes, auxiliar nos preparos de bolos, tortas e salgados.

Disponível até 24/03/2025 ou encerramento da vaga.

Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs) – 8

2 vagas – Vigia – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Agente de Portaria ou Vigilante, disponibilidade de horário e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – controlar a portaria e o fluxo de pessoas, realizando rondas e garantindo a segurança do local; orientar visitantes, clientes e prestadores de serviço sobre o regimento interno, normas e procedimentos da empresa; inspecionar veículos no estacionamento, verificando irregularidades; ligar e desligar as luzes do campus conforme necessidade, contribuindo para a organização e segurança do ambiente.

Disponível até 24/03/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar Administrativo – vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Informática Avançada e documentação completa;

Atividades – receber e responder chamadas telefônicas, prestando suporte e direcionando demandas; fazer e receber correspondências, organizando e distribuindo conforme necessário; organizar e arquivar documen

tos físicos e digitais, garantindo fácil acesso e segurança das informações; elaborar planilhas para controle e gestão de dados; realizar atendimento ao público com cordialidade e eficiência; registrar informações no sistema, assegurando a atualização e precisão dos dados.

Disponível até 24/03/2025 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Auxiliar Administrativo – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Informática e documentação completa;

Atividades – execução de tarefas administrativas, atendimento ao público e suporte a outros.

Disponível até 24/03/2025 ou encerramento da vaga.

(*) Com informações da assessoria

