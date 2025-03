Advogada se pronuncia sobre ataque a tiros de ex em condomínio de Manaus

A advogada Kellen Clyssia se manifestou nesta terça-feira (25) sobre o ataque a tiros ocorrido na madrugada de sexta-feira (21) em frente ao condomínio onde mora, em Manaus. Seu ex-companheiro, Fabrício Nunes, disparou várias vezes contra o carro de Fabrício do Valle, amigo de Kellen. Tomado por ciúmes, ele fugiu após o crime e segue foragido.

Em nota, Kellen repudiou boatos que circulam nas redes sociais e negou qualquer envolvimento com traição. Ela destacou que sua privacidade precisa ser respeitada e afirmou que já tomou medidas legais para proteger sua imagem.

“Sempre mantive minha vida pessoal resguardada nas redes sociais e, com grande consternação, venho a público devido a informações difamatórias. Estive em um relacionamento com Fabrício Nunes de novembro de 2018 até fevereiro de 2023, e terminei a relação enquanto estava grávida de nossa filha, que hoje tem dois anos. Estamos separados há mais de dois anos, e Fabrício Nunes já havia iniciado um novo relacionamento”.

A advogada explicou que o crime aconteceu quando ela voltava de um jantar com Fabrício do Valle e reforçou que qualquer insinuação sobre traição é passível de responsabilização criminal. “O caso está sob segredo de justiça no Juizado Especializado no Combate à Violência Doméstica, onde já foram tomadas as medidas necessárias“.

Ela alertou que divulgar informações falsas sobre sua vida pessoal pode ser considerado crime e reforçou sua prioridade com a segurança da família. “Por ora, não comentarei mais sobre o caso, priorizando minha privacidade e o correto andamento das investigações“.

Relembre o caso

Na madrugada de sexta-feira (21), Fabrício Nunes atirou 14 vezes contra o carro de Fabrício do Valle, mas ninguém ficou ferido. Após o ataque, ele fugiu e é procurado pela polícia.

A mãe do empresário, Célia Regina, afirmou que o filho não tem histórico criminal e lamentou o ocorrido. “Estou muito triste por ele, por minha neta, pela minha família e pelas outras famílias, em especial a da mãe da minha neta, por nossa relação ter sido sempre tão boa“.

A polícia segue investigando, e Fabrício Nunes deve responder por tentativa de homicídio e outros crimes.

Leia mais

“Estou arrasada”, diz mãe de empresário envolvido em tiroteio contra desafeto

VÍDEO: Briga entre empresários motivada por ciúmes quase termina em morte em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱