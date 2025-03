Amazonas gera 3,3 mil empregos formais em fevereiro e setor de serviços lidera crescimento

O Amazonas gerou 3,3 mil novos empregos formais em fevereiro, resultado de 27,9 mil admissões e 24,6 mil desligamentos, segundo o Novo Caged, divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

No primeiro bimestre, o estado acumulou 5,8 mil novas vagas, enquanto nos últimos 12 meses, o saldo foi de 37,3 mil empregos. O estoque total de trabalhadores com carteira assinada chegou a 558 mil.

O desempenho positivo foi impulsionado pelo setor de Serviços (1.334 vagas), seguido por Indústria (1.042), Construção (526) e Comércio (512). Apenas a Agropecuária registrou queda (-111). A maioria das vagas foi ocupada por homens (2.297), jovens de 18 a 24 anos (2.072) e pessoas com ensino médio completo (2.439).

Manaus liderou a geração de empregos no estado, com 3.000 novos postos, seguida por Iranduba (96), Coari (89), Manacapuru (50) e Parintins (45).

No cenário nacional, o Brasil criou 431,9 mil empregos em fevereiro, o maior número da série histórica do Novo Caged. São Paulo liderou entre os estados, com 137,5 mil novas vagas.

*Com informações da assessoria

