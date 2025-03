Thiaguinho e Carol Peixinho anunciam gravidez

O cantor Thiaguinho e Carol Peixinho serão papais. O casal anunciou a novidade na tarde deste domingo (30), para os fãs em uma sequência de fotos nas redes sociais. “Prontos pra viver o MAIOR AMOR do mundo! Nosso amor transbordou e agora somos 3!!!”, escreveu a namorada do músico.

Nas fotos divulgadas para dar a notícia, os dois aparecerem em momentos de carinho, e Carol até exibiu ultrassonografia do bebê. A gravidez deixou os seguidores do casal se derretendo pelo baby que está a caminho.

Eles estão juntos desde o início de 2022, quando se assumiram publicamente, e mantém um relacionamento discreto, quese sempre longe dos holofotes. Em outubro do ano passado, a ex-participante do BBB afirmou que eles estavam o vivendo uma eterna lua de mel e pensavam em dar um processo passo.

“A gente faz tudo junto, se curte muito, somos bem participativos na vida um do outro. Ajustamos nossa rotina pra viver o máximo de coisas juntos”, falou ela, que explicou o motivo de serem tão reservados. “Relacionamento é precioso para ser tão exposto. Acho que quando se vive longe dos holofotes, é pouco provável que causem algum ruído. Acreditamos muito em energia também e se blindar está nos planos”.

Apesar de serem discretos, Carol Peixinho e Thiaguinho lidam com o assédio dos fãs. Por mais tímidos que seja, eles lidam com isso de forma tranquila. “A gente lida superbem com isso, não é uma questão pois sabemos e sentimos o quanto tem muito gente que torce pela gente. Amo essa torcida sincera e de amor”.

(*) Com informações do Terra

