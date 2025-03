BBB 25: Enquete aponta eliminação de brother com mais de 50%

O 11º paredão do BBB 25, o primeiro do Modo Turbo, foi formado por Eva, Joselma e Vinicius na sexta-feira (28) e um dos participantes deixa a casa mais vigiada do país neste domingo (30), antes de mais um paredão ser formado.

Com 784.637 votos, a enquete do NSC Total aponta que Eva deixará a casa no primeiro paredão do Modo Turbo. Joselma aparece confortável na votação, enquanto Vinicius disparou em votos nas últimas horas na enquete do NSC Total.

Quem deve sair segundo enquete do BBB 25

Até às 15h45 deste domingo (30), a enquete do NSC Total já reuniu 784.637 votos. Eva aparece liderando os votos para sair da casa, com 54,04%, mais que a soma dos outros dois participantes. Veja a seguir a porcentagem de votos que cada uma recebeu do público:

Eva – 54,04%

Vinicius – 29,43%

Joselma – 16,53%

Lembrando que a Enquete do NSC Total é um termômetro do jogo e não reflete na decisão que ocorre lá dentro da casa ou em votação no gshow.

Como votar no BBB 25

Desde da edição do Big Brother Brasil do ano passado, o programa adotou um sistema misto de votação, com voto de torcida e o voto único. Ao fim do paredão, é feita uma média ponderada desses dois tipos de votação para chegar na porcentagem final que define quem fica e quem sai do reality. Assim como na edição passada, o BBB 25 segue com o sistema misto de votação.

O espectador faz o login no site do BBB com sua conta Globo e terá acesso à votação do modo “Torcida” de forma simples e gratuita. Desse modo, é possível votar quantas vezes quiser. O voto único, por outro lado, é um mecanismo desenvolvido para que cada espectador vote apenas uma vez. O usuário faz login com a conta Globo, atrelada a um CPF e pode deixar seu voto. Na hora de votar, a validade do documento será confirmada e cada CPF só tem direito a um voto.

Como foi a formação do 11º paredão BBB 25

A formação do 11º paredão do BBB 25 começou com três pessoas impossibilitadas de serem votadas: Maike (líder), João Pedro (anjo autoimune) e Vinicius (emparedado pela Prova do Líder. Assim, dentre os participantes disponíveis e na Mira, Maike indicou Joselma ao paredão. Com isso, sobraram 8 brothers que poderiam receber votos no confessionário:

Daniele Hypólito Diego Hypólito Eva Guilherme João Gabriel Renata Vilma Vitória Strada

Confira quem votou em quem na ordem de votação aberta

Diego Hypólito votou em ➝ Eva Eva votou em ➝ Daniele Hypólito Vinicius votou em ➝ Eva João Gabriel votou em ➝ Daniele Hypólito Renata votou em ➝ Daniele Hypólito Guilherme votou em ➝ Eva Daniele Hypólito votou em ➝ Eva João Pedro votou em ➝ Daniele Hypólito Vilma votou em ➝ Daniele Hypólito Vitória Strada votou em ➝ Eva Joselma votou em ➝ Eva

(*) Com informações do NSC Total

Leia mais: BBB25 se pronuncia sobre suposta fraude em votação de Paredão

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱