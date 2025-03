Richard Chamberlain, galã de Hollywood morre aos 90 anos

Galã dos anos 60, artista morreu no Havaí após complicações de um derrame

O ator norte-americano Richard Chamberlain morreu no sábado (29), aos 90 anos, após complicações de um derrame em Waimanalo, no Havaí. As informações foram divulgadas por seu publicista, Harlan Boll.

Galã dos anos 60, Chamberlain teve seu maior sucesso quando atuou em “Dr. Kildare”, interpretando um médico jovem e charmoso, que o levou a ser nomeado o ator mais popular por 3 anos consecutivos, entre 1963 e 1965, pela revista Photoplay. O artista também teve destaque em papéis nas minisséries “Shogun” e “Pássaros Feridos”, conquistando o Globo de Ouro pelas duas atuações — prêmio que também conquistou com Dr. Kildare.

Apelidado de “rei das minisséries”, Richard Chamberlain teve sua carreira marcada por papéis como protagonista de romances e, por esse motivo, escondeu sua sexualidade até 2003. Aos 68 anos, o ator revelou ser homossexual em sua autobiografia “Shattered Love” (Amor Estilhaçado, em tradução livre) — com medo que isso arruinasse sua carreira.

Em comunicado após o falecimento de Chamberlain, o ex-companheiro e melhor amigo, Martin Rabbet, disse que o ator agora está “livre”:

“Quão abençoado nós fomos por termos conhecido uma alma tão incrível e amorosa. O amor nunca morre. E nosso amor está sob suas asas, elevando-o para sua próxima grande aventura”.

(*) Com informações do SBT News

Leia mais: Doença transmitida por rato matou esposa de ator americano

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱