Mais 11 profissionais aprovados no concurso da Semsa são convocados em Manaus

A Prefeitura de Manaus está chamando 11 aprovados no concurso da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) para posse. Os convocados têm até o dia 25 de abril para se apresentar na sede da secretaria.

Nomeação Publicada no Diário Oficial

O decreto de nomeação foi assinado pelo prefeito David Almeida e publicado no Diário Oficial do Município (DOM) nos dias 26 e 27 de março. A lista pode ser consultada no site da Semsa.

Reforço na Assistência à Saúde

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, destacou que a convocação reforça a assistência e amplia a cobertura da Atenção Primária. Atualmente, 2.266 servidores do concurso de 2022 já atuam na rede municipal.

Cargos Convocados e Procedimentos

Foram chamados profissionais para os cargos de assistente em administração, programador de computador, motorista, técnico em enfermagem e enfermeiro.

Os aprovados devem cadastrar documentos no site pssemsa.manaus.am.gov.br e comparecer à Semsa até 25 de abril, das 8h às 12h, para a entrega presencial e demais orientações.

