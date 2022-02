Membros de facção são presos com arma, munições e drogas em Manaus

Manaus (AM) – Cinco membros de uma facção criminosa foram presos durante operação policial deflagrada ao longo de quarta-feira (9), em Manaus.

Os homens, de acordo com a polícia, estavam com arma de fogo, munições de fuzil 7,62, coletes balísticos e, aproximadamente, 10 quilos de drogas, pertencentes a um grupo criminoso que atua no Estado e no tráfico internacional de drogas.

Os suspeitos foram identificados como: Alexandro Bezerra Duarte; Guilherme Barão da Silva; Jamilson Martiano Portela; Jucimara Oliveira do Carmo e Maria do Perpétuo do Socorro Ferreira Nogueira.

Como começaram as prisões?

Tudo começou, conforme a polícia, após um casal, que fazia parte da quadrilha, ser abordado pela equipe da PRF. Com eles, foram encontradas várias munições de fuzil e uma alta quantia em dinheiro.

Eles estavam em um táxi e afirmaram estarem voltando da Venezuela para abastecer o estoque de materiais ilícitos de uma facção criminosa.

Após denúncias da atuação do casal, os policiais conseguiram abordar um segundo táxi que iria entregar drogas à dupla.

Um terceiro suspeito afirmou que estava apenas realizando o transporte da droga e que havia buscado os entorpecentes em uma casa, onde existiam mais materiais pertencentes à facção criminosa.

Mais dois criminosos foram capturados com drogas, munições e seis coletes balísticos.

Os cinco suspeitos e o material apreendido foram apresentados no Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), onde foram adotados os procedimentos cabíveis. Eles devem permanecer à disposição da Justiça.

A ação foi deflagrada por equipes da 28ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Companhia de Operações Especiais (COE) e Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Leia mais:

Adolescente morre após ataque a tiros no Mutirão

Em Manacapuru, “Bebê” é preso por tráfico de drogas

“Celso”, morto próximo à Ufam, pode ter sido confundido, diz polícia