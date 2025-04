Gordão da XJ revela medo de ficar magro e perder seguidores

O influenciador Sidney Leonel, de 21 anos, conhecido como “Gordão da XJ”, abriu o coração sobre sua jornada de emagrecimento e os desafios que enfrenta nesse processo. Além das mudanças físicas, ele revelou um medo inesperado: perder a conexão com seus seguidores.

Saúde e superação

Em entrevista ao Portal F5, Leonel contou que está sob acompanhamento médico e enfrenta problemas de saúde como diabetes, hipertensão e baixos níveis de testosterona. Apesar disso, ele mantém o foco no que realmente importa: garantir o sustento da família com seu trabalho na internet.

A fama ligada ao peso

Pesando mais de 200 kg, ele reconhece que seu tamanho sempre chamou atenção e contribuiu para sua popularidade. “Meu sucesso vem da curiosidade das pessoas ao ver um obeso vivendo como uma pessoa magra”, comentou.

Sidney começou a viralizar na internet com vídeos de humor e dança, inicialmente sendo apelidado de “Gordinho do Vai Toma” por dançar uma música do MC Pikachu. Mais tarde, seu conteúdo envolvendo motocicletas o levou a ser reconhecido como “Gordão da XJ”.

Preconceito e desafios

Embora tenha conquistado uma base fiel de fãs, o influenciador admite que enfrenta dificuldades fora das redes sociais. “Tento não ler nada, mas às vezes sofro preconceito fora da internet, e isso eu não consigo controlar”, desabafou.

Mesmo com os obstáculos, Sidney segue firme na criação de conteúdo e expressa gratidão por tudo o que a internet lhe proporcionou. “Desde então, ganho meu dinheiro com a internet e sustento toda a minha família. Sou muito grato, apesar das coisas negativas que vêm junto também”, finalizou.

