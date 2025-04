Apagão no Amazonas: energia levou quase 3h40 para ser restabelecida

A interrupção no fornecimento de energia começou às 22h06 de quarta-feira (2) e foi totalmente normalizada por volta de 1h45 desta quinta-feira (3)

O apagão que atingiu Manaus e municípios do Amazonas na noite de terça-feira (2) levou quase 3 horas e 40 minutos para ser totalmente normalizado. A interrupção no fornecimento de energia começou às 22h06, após o desligamento da linha de transmissão de 500 kV Jurupari-Oriximiná, que integra o Sistema Interligado Nacional (SIN).

O Operador Nacional do Sistema (ONS) autorizou a recomposição da carga às 22h54, e a normalização total do serviço foi concluída por volta de 1h45 desta quinta-feira (3).



Além da capital, cidades como Iranduba, Manacapuru, Presidente Figueiredo, Parintins e Itacoatiara também tiveram os fornecimentos normalizados.

Falta d’água

A concessionária Águas de Manaus informou que o blecaute impactou diretamente o sistema de tratamento e distribuição de água. Com isso, todas as regiões da cidade podem enfrentar oscilações ou interrupções no abastecimento. O serviço de água segue em normalização gradual.

Série de apagões

Este foi o terceiro apagão registrado em Manaus e na Região Metropolitana em menos de um mês. No dia 27 de março, uma falha na linha de transmissão 230 kV Lechuga-Manaus deixou várias áreas sem energia. Antes disso, em 7 de março, um problema na linha 500 kV Jurupari-Silves causou um apagão generalizado, afetando também municípios do interior. Em algumas localidades, a energia só foi completamente restabelecida após mais de seis horas.

