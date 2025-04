Aleam abre 5º Feclam com foco em qualificação legislativa

Parlamento Estadual no AM

Manaus (AM) – Maior evento do tipo no Brasil, a 5ª edição do Fórum Estadual das Casas Legislativas do Amazonas (Feclam) aberta nesta quinta-feira, 3 de abril, pelo presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado estadual Roberto Cidade (União Brasil), reuniu representantes políticos de todos os municípios amazonenses.

Durante a abertura, Roberto Cidade deu as boas-vindas aos mais de 800 participantes, incluindo mais de 500 vereadores. Ele ressaltou o papel da Aleam como espaço de diálogo e de fortalecimento institucional dos legisladores municipais, o que contribui diretamente para o aprimoramento dos mandatos nos 62 municípios do Estado.

“O vereador está aqui se preparando para melhor legislar no seu município. Ele tem à disposição diversas oficinas para que possa ser instruído em temas diversos. O legislador sai daqui mais preparado para se comunicar com a população, mais qualificado para servir ao seu povo (…)”, declarou o deputado presidente.

Deputado federal destaca iniciativa pioneira

O coordenador da bancada do Norte na Câmara Federal, deputado federal Sidney Leite (PSD), parabenizou a organização do fórum e elogiou a liderança da Aleam na promoção do evento.

“Tenham certeza de que falarei deste evento e da importância dele para os nossos legisladores (…). Aproveitem!”, destacou o parlamentar. Representando o governador Wilson Lima, o secretário de Governo, Sérgio Litaiff Filho, parabenizou pelo espaço de troca de ideias, experiências e capacitação. “Levar para os municípios ideias inovadoras é um dos objetivos deste fórum, aprimorar suas práticas legislativas, enfim, fortalecer ainda mais os mandatos de vocês. Essa é uma grande iniciativa aqui da Casa do Povo e, mais uma vez, parabenizo o deputado Roberto e todos os deputados aqui presentes por promoverem essa capacitação”. “Em nome do governador do Estado, gostaria de desejar as boas-vindas, desejar que aproveitem ao máximo as capacitações e reafirmar que todas as secretarias estão de portas abertas para recebê-los”, concluiu.

