Amazonas inicia venda de ingressos para estreia em casa na Série B

O Amazonas Futebol Clube iniciou, nesta quarta-feira (9), a venda de ingressos para a sua estreia como mandante na Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo será contra a Ferroviária-SP, neste sábado (12), às 18h (horário de Manaus), na Arena da Amazônia, pela segunda rodada da competição nacional.

Os ingressos já estão disponíveis no site achetickets.com.br e nas Lojas da Onça, localizadas nos shoppings Amazonas e Grande Circular. No dia da partida, as entradas também poderão ser adquiridas nas bilheterias B (setor visitante) e D (torcida do Amazonas FC), a partir das 16h.

Os preços variam por setor:

Arquibancada : R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira)

: R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira) Setor Premium : R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira)

: R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira) Setor VIP: R$ 60 (meia) e R$ 120 (inteira)

Sócios-torcedores já podem fazer o check-in no site socioamazonas.com.br para garantir presença na partida.

Pessoas com Deficiência (PCDs) e idosos a partir de 65 anos têm direito à gratuidade mediante apresentação de documento comprobatório, no dia do jogo. Conforme a Portaria Conjunta nº 001/2024-GS/SSP, crianças com menos de 5 anos não podem acessar o estádio.

