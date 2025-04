Homem arranca pedaço do dedo da namorada durante ataque de ciúmes em Manaus

Um homem arrancou parte do dedo da namorada com uma mordida durante um ataque de ciúmes em Manaus. As imagens do ferimento circularam em aplicativos de mensagens nesta quinta-feira (10), chamando atenção para a gravidade do caso. A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) investiga o crime como violência doméstica.

Ataque aconteceu após discussão

De acordo com informações da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) Centro-Sul, o crime ocorreu no dia 6 de março. Durante uma discussão, o homem, de 31 anos, mordeu o dedo da companheira, de 34, e arrancou um pedaço do membro com os dentes.

Polícia investiga como violência doméstica

A vítima passou por exame de corpo de delito e solicitou uma medida protetiva contra o agressor. O caso segue sob investigação e, segundo a Polícia Civil, mais informações não serão divulgadas neste momento para não prejudicar o andamento dos trabalhos.

