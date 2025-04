MAG abre temporada com show do álbum ‘Boi do Povo, Boi do Povão’

O Movimento Amigos do Garantido (MAG) inicia, neste sábado (12), a temporada 2025 dos Currais — ensaios que preparam a torcida encarnada para o Festival Folclórico de Parintins. A estreia acontece no Sambódromo de Manaus, com apresentação ao vivo das toadas do novo álbum Boi do Povo, Boi do Povão, prometendo emoção e espetáculo do início ao fim.

A programação tem início às 21h e contará com os itens oficiais do Boi Garantido, além de compositores, grupos oficiais de torcida e dança. O evento será transmitido ao vivo pela TV A Crítica.

Expectativa alta e clima de festa

A presidente do MAG, Cláudia Santos, celebra a mobilização dos torcedores antes mesmo do festival.

“O clima é de muita expectativa e entusiasmo. Nem parece que estamos a três meses do festival e já notamos uma mobilização imensa do nosso torcedor. Por isso, estamos programando um Curral organizado, com planejamento e muito trabalho, para que o nosso torcedor saia feliz depois de uma grande festa”, diz Cláudia.

Com entrada gratuita, o Curral seguirá um cronograma rigoroso, sem possibilidade de atrasos, em respeito à transmissão televisiva.

Programação: três momentos de pura emoção

A noite será dividida em três momentos distintos:

1. Abertura musical

A partir das 21h, sobem ao palco os cantores Carlinhos do Boi, Luciano Araújo e Márcia Siqueira.

2. Apresentação do álbum 2025

Às 23h, começa o espetáculo principal com a Batucada, o Comando Garantido e o Garantido Show. O palco será dividido entre Israel Paulain, David Assayag, Luciano Araújo e Márcia Siqueira, além da entrada dos itens oficiais:

Adriano Paketá (Pajé)

Isabelle Nogueira (Cunhã-poranga)

João Paulo Faria (Amo do Boi)

Lívia Christina (Rainha do Folclore)

Jéveny Mendonça (Porta-estandarte)

E, claro, o Boi Garantido

Durante cerca de duas horas e meia, o público poderá ouvir as 14 toadas que compõem o novo álbum, em um show que promete surpreender.

3. Encerramento dançante

Para fechar a noite, Leonardo Castelo, Felipe Júnior e Márcia Novo vão comandar um repertório dançante, revezando-se no palco para manter o ritmo da festa até o fim.

Repercussão nas redes sociais

A Nação Vermelha e Branca já abraçou o novo repertório. Nas redes sociais, torcedores demonstram entusiasmo:

“Meu toque de celular é Perrecheologia (uma das toadas de 2025); minha neta de 6 anos já sabe algumas toadas do álbum do Garantido”, comentou a torcedora no Instagram.

Outros comentários destacam: “toadas belíssimas”, “álbum de 2025 tá sensacional” e “estaremos lá”.

Isabelle Nogueira promete performance inesquecível

A cunhã-poranga Isabelle Nogueira também compartilhou sua empolgação com o evento:

“O nosso álbum já está abraçado por toda a nossa inigualável galera vermelha e branca. A festa de sábado vai ser maravilhosa, de muita emoção, de muita alegria, e ali vai ser a arrancada para o grande título do boi do povão, no Bumbódromo (de Parintins). Estou me preparando para minha performance, para entregar o meu melhor ao nosso povo, à nossa nação. Com certeza absoluta, todo mundo vai se apaixonar. E você não pode perder, viu? Você é o nosso convidado”, declarou Isabelle.

Álbum 2025 une tradição, modernidade e emoção

O álbum Boi do Povo, Boi do Povão é resultado de um processo criativo cuidadoso, sob direção musical de Álder Oliveira e produção de Fredinho Góes e Enéas Dias. A masterização ocorreu em estúdio internacional, com mixagem do engenheiro de áudio Bill Reinikova, em São Paulo.

“O repertório foi inteiramente definido pela Comissão de Arte do Garantido, que deu orientações claras sobre os estilos e o propósito das toadas”, explica Álder.

As faixas combinam toadas de galera e de arena em um único bloco, valorizando a força musical do álbum como um todo.

Força criativa entre gerações

O álbum conta com compositores veteranos, como Tadeu Garcia, Paulinho do Sagrado e Ellen Veras, ao lado de novos talentos como Igor Serrão, Pedro Nogueira, Michael Trindade e Paulo Almeida, autores da toada Olhar de Curumim.

“Essa união de gerações reafirma a força criativa do Garantido”, afirma Álder Oliveira.

“O Garantido voltou a ser o farol das toadas. A aceitação da galera vermelha e branca é o que nos dá alívio e a certeza de que entregamos um álbum à altura da nossa história.”

