Prefeito de Manaus decreta luto de 3 dias pela morte do papa Francisco

David Almeida lamenta a morte de Papa Francisco e homenageia o pontífice com luto oficial de três dias na capital amazonense.

O prefeito de Manaus, David Almeida, decretou luto oficial de três dias na capital amazonense em homenagem ao Papa Francisco, falecido nesta segunda-feira (21), aos 88 anos, no Vaticano, em Roma.

Ao manifestar profundo pesar pela morte do pontífice, o chefe do Executivo municipal destacou o impacto do legado deixado por Jorge Mario Bergoglio para a humanidade. “Uma perda inestimável para todos. Primeiro papa latino-americano, Francisco foi um exemplo de fé, amor, simplicidade e solidariedade. Seu legado missionário por um mundo mais justo e fraterno permanecerá vivo entre nós e nas gerações futuras”, declarou David Almeida.

Nascido em 17 de dezembro de 1936, em Buenos Aires, na Argentina, o então cardeal Jorge Mario Bergoglio foi eleito Papa em 13 de março de 2013, adotando o nome Francisco em homenagem a São Francisco de Assis. Em seus doze anos de pontificado, destacou-se por seu compromisso com os mais pobres, sua defesa do meio ambiente e seu chamado constante à paz e à fraternidade entre os povos.

Leia mais:

Papa Francisco morre aos 88 anos

David Reis e Roberto Cidade lamentam morte do papa Francisco

Líderes mundiais lamentam morte do papa Francisco

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱