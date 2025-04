Presidente do INSS é afastado após operação investigar fraude de R$ 6,3 bilhões

A Justiça determinou o afastamento do presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Alessandro Stefanutto, nesta quarta-feira (23).

A decisão veio após uma operação conjunta da Polícia Federal (PF) e da Controladoria-Geral da União (CGU) desbaratar um esquema de descontos ilegais que causou um prejuízo de R$ 6,3 bilhões aos cofres públicos entre 2019 e 2024.

Além de Stefanutto, outros cinco servidores do INSS também foram afastados. As investigações apontam que o grupo atuava por meio de associações de fachada para aplicar descontos não autorizados em benefícios de aposentados e pensionistas.

Como funcionava o esquema de fraude?

Segundo a PF, os investigados retinham valores indevidamente dos beneficiários, alegando custos administrativos ou taxas sem amparo legal. O dinheiro desviado era repassado a empresas e indivíduos ligados ao esquema.

A operação, uma das maiores já realizadas contra fraudes previdenciárias, mobilizou: 700 policiais federais; 80 servidores da CGU; 211 mandados de busca e apreensão; 6 prisões temporárias; bloqueio de R$ 1 bilhão em bens.

