Projeto em Manaus capacita crianças para trabalho em conteúdo audiovisual

Manaus (AM) – Crianças de 9 e 10 anos foram capacitadas para trabalhar conteúdos de audiovisual, por meio de oficinas gratuitas do Projeto “Conhecendo o Audiovisual” realizadas na escola municipal Desembargador Cândido Honório, bairro Alvorada, zona Centro-Oeste de Manaus. 30 alunos receberam os certificados na última sexta-feira(29).

Os estudantes aprenderam noções de como produzir, filmar, atuar e a relevância da arte através de oficinas realizadas com a cineasta Ana Lígia Pimentel, o diretor de fotografia Robert Coelho, e o ator da Rede Globo, Amaury Lorenzo.

“Sou educador e acredito em arte que seja para transformar. Essas crianças não necessariamente serão atores, diretores ou iluminadores, mas irão se tornar seres humanos melhores. A motivação de estar aqui é pensando em cidadania e dignidade para esses jovens”, comenta Amaury Lorenzo.

O ator ressalta que um dos principais pontos da oficina foi envolver, além dos alunos, familiares e moradores da comunidade. Algo parecido com o que acontece em oficinas ministradas pelo artista na cidade do Rio de Janeiro.

“Todo mundo tem direito à arte e à cultura. Aqui (no Projeto Conhecendo Audiovisual) conseguimos vislumbrar uma arte que transforma. Então, é isso que importa”, frisa Amaury Lorenzo.

Dentre os 30 alunos contemplados pelo projeto, a Rayla Beatriz demonstrou que a arte não tem padrões, nem limites. Pelo contrário, é repleta de amor e conquista. Portadora da Síndrome de Moebius, um tipo de paralisia na face que afeta a linguagem, ela conseguiu ampliar limites. “Eu quero estudar cinema”, conta.

Por causa do ‘Projeto Conhecendo Audiovisual’, a menina desenvolveu mais habilidades e mais coordenação, sendo um dos destaques da turma. A mãe dela, Rosiane Magno, descreve com orgulho a conquista da filha.

“Ela se desenvolveu muito. Eu queria que continuasse para Rayla se desenvolver mais. Antes, achava que ela não conseguiria. Agora, deu o horário e ela ficou emotiva querendo ficar e participar”, conta.

O responsável pela entrega de certificados aos alunos foi o vice-presidente do Conselho Municipal de Cultura (Concultura), Neilo Batista, que ficou admirado com o impacto positivo do projeto na vida das crianças.

“Vimos o entusiasmo dessas crianças no trabalho apresentado. A arte na sua essência. Temos a certeza que estamos no caminho certo. O prefeito David Almeida tem uma sensibilidade muito grande para esses projetos”, comentou Batista destacando a importância da arte para crianças e adolescentes.

O ‘Conhecendo Audiovisual’ foi um dos 48 projetos vencedores do edital ‘Manaus Faz Cultura’ lançado pelo Conselho Municipal de Cultura (Concultura), com apoio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) e da Prefeitura de Manaus. Para o segundo semestre, segundo Batista, a Prefeitura planeja lançar o “Manaus Faz Cultura 2” com valores superiores ao desta edição.

De Manaus para o mundo

A coordenadora do projeto, Bitta Catão, revelou que tem o objetivo de conduzir crianças para oportunidades de trabalhos no audiovisual, tanto a nível nacional como internacional. A filha da artista, Maria Flor Catão, participou com apenas 7 anos de uma minissérie estrangeira lançada em Madri, na Espanha.

“Eu quero passar isso para outras crianças, que elas também podem ter essa oportunidade de trabalhar e até mesmo conquistar uma renda como a minha filha, que recebeu o cachê dela. Eu tenho amigos diretores, produtores, agenciadores e sempre me procuram para pesquisas de elenco. Fazendo essas oficinas, eu tenho perfis que posso indicar quando alguém me pedir, alguém preparado.”, disse.

*Com informações da assessoria

