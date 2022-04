Atletas do AM participam do Arnold Sports Festival South America

Manaus (AM)- Os atletas Jobison Henrique, Girlene Lopes e Alexssia Moreira participam, desde a sexta-feira (29), do evento internacional Arnold Sports Festival South America, nas modalidades de Power Biceps e Mas Wrestling.

Com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), na concessão de passagens aéreas, os atletas disputam a competição no Expo Center Norte, em São Paulo. O evento se encerra no domingo (1º).

“Uma das nossas tarefas é identificar potenciais talentos que possam representar nosso estado, trazendo medalhas na bagagem e adquirindo experiência nacional e internacional com o fomento das passagens. Estamos acompanhando o trabalho dos atletas de powerlifting que, neste momento, estão com a bandeira do Amazonas em uma das competições mais importantes do mundo para a modalidade”, disse Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.

Para o atleta Jobison Henrique, que compete nas categorias até 90 kg no Master e Adulto da competição, as expectativas de vencer no maior evento de levantamento de peso da América Latina são reais.

“Fizemos o nosso último treino com o máximo de carga possível. Essa é a maior delegação da história do Amazonas, e estamos indo com 12 atletas. A Girlene Lopes, que vai competir nas categoria Master e Adulto até 70 kg, é uma forte candidata a ser campeã”, destacou o atleta.

A atleta Alexssia Moreira, que é do município de Presidente Figueiredo, afirmou que se sente com o troféu nas mãos. Além de ser desportista, Moreira é radialista, psicóloga e mãe de três rapazes. Ela conta que a rotina de trabalho é pesada, mas no período noturno a prioridade é treinar.

“Deus tem me sustentado até aqui e a vitória está na nossa mente. O que vier é um acréscimo e conhecimento. Como atleta de powerlifting, priorizo uma alimentação saudável, um compromisso com o meu próprio corpo e, claro, cuidando principalmente da minha saúde mental, pois meu preparo não está só no aumento de cargas pesadas e sim na superação, vencendo os meus limites”, frisou.

Favorita

A atleta Girlene Lopes, é a favorita a trazer o troféu de campeã. Ela explicou que há seis meses está se preparando com todo suporte técnico do treinador Washington Silva, da Monteiro Gym, da nutricionista Rainey Paiva e do fisioterapeuta Marcos Sabba.

“Foi tudo muito planejado, ganhei a seletiva em março, em que fui campeã na categoria Absoluto eminino e sendo a mulher mais forte do evento. Esse é o maior evento da América Latina, somos apenas duas atletas representando o Amazonas, e tenho a responsabilidade de trazer o melhor resultado para o estado e mostrar o quanto a mulher amazonense é forte e guerreira”, disse.

Treinos

O técnico Washington Silva revelou que está muito satisfeito com a comitiva que está viajando para São Paulo. Segundo ele, a preparação dos atletas foi intensa, e o objetivo é trazer os melhores resultados para o Estado do Amazonas. O treinador também adiantou que em breve uma outra delegação vai viajar para competir no Mas Wrestling na Sibéria.

