Atletas de São Gabriel da Cachoeira falam sobre preparação no JC de Itacoatiara

Itacoatiara (AM) – Buscando ascensão no JC Futebol Clube, as atacantes Tayná Santos, de 18 anos, e Lucivânia Tenório, 19, encontraram espaço no clube de Itacoatiara após o Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), ter lançado mais um polo do Projeto Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci) em São Gabriel da Cachoeira (a 850 quilômetros de Manaus).

“Ficamos felizes em proporcionar para duas atletas talentosas a possibilidade de estarem competindo na Série A2 do Brasileiro, pelo JC de Itacoatiara. Inauguramos o polo do Pelci em São Gabriel da Cachoeira com mais de mil pessoas no ginásio Arnaldo Coimbra. A Tayná e a Tenório estiveram lá e puderam acompanhar toda a atmosfera que, definitivamente, contribuiu para que novos talentos possam se sentir motivados a persistirem em busca de seus sonhos”, afirmou Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.

Faltando menos de um mês para o início da competição nacional que dará oportunidade para as meninas mostrarem seu futebol para todo o Brasil, Tayná falou sobre sua preparação nesta pré-temporada.

“Estamos trabalhando bem. Nessas semanas fizemos treino físico, tático. O ruim é que ainda está chovendo muito, então há algumas dificuldades para serem superadas, mas vem sendo uma experiência ótima, estou tendo oportunidade de estar com meninas que tiveram passagens por outros clubes profissionais, e tem sido maravilhoso estar absorvendo mais conhecimento. Agradeço muito ao Pelci por ter aberto portas para nós que somos jovens, só tenho gratidão por este projeto que vem crescendo no Amazonas”, afirmou Tayná Santos, atacante das Tigresas da Velha Serpa.

Já Lucivânia comentou sobre sua expectativa para a competição nacional e mirou alto quando comentou sobre as pretensões do clube na Série A2.

“Minha expectativa é grande, estamos trabalhando forte o aspecto físico, queremos chegar preparadas para quando a competição começar o nosso grupo possa brigar pelo acesso para a primeira divisão nacional”, disse a atleta.

Para a sexta edição da Série A2, 16 clubes disputarão o título e o acesso para a Série A1 do futebol feminino.

Diferente das edições anteriores, a segundona terá rebaixamento, por conta da criação do Campeonato Brasileiro – Série A3. O torneio feminino está previsto para começar no dia 21 de maio.

No interior, o Governo do Amazonas anunciou em Tabatinga o primeiro núcleo indígena do Pelci, com mais de 200 crianças e jovens matriculados nas modalidades de futebol, futsal, vôlei, handebol e basquete. Ao todo, o polo de Tabatinga tem 450 alunos matriculados.

O Pelci também está presente em Humaitá, com 250 crianças e jovens recebendo aulas de futebol, futsal, basquete e jiu-jitsu; São Gabriel da Cachoeira, com mais de 200 alunos nas modalidades de futsal, voleibol, handebol e jiu-jitsu; e em Codajás, 200 crianças e jovens nas modalidades de futebol, futsal, handebol, voleibol e jiu-jitsu.

