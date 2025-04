Padrasto é preso no AM por abusar de enteada durante cinco anos

Mandado de prisão preventiva do indivíduo foi solicitado pela Polícia Civil do Acre (PCAC)

Um homem de 34 anos foi preso, nesta quarta-feira (30) por estupro de vulnerável da enteada. Atualmente a vítima tem 15 anos e era abusada sexualmente desde os 10 anos. A prisão ocorreu no Careiro, interior do Amazonas, mas o crime ocorreu no Estado do Acre.

Conforme a delegada Mayara Magna, a Operação Caminhos Seguros tem como intuito combater e prevenir todo tipo de violência contra crianças e adolescentes.

“A PC-AM já tem feito isso durante esses meses, mas neste mês de maio nós intensificamos as ações, e já começamos com esse trabalho nesta quarta-feira, com a prisão deste homem que abusou sexualmente da enteada no estado do Acre”, disse a delegada.

Segundo a delegada, o mandado de prisão preventiva do padrasto foi solicitado pela Polícia Civil do Acre (PCAC) e expedido pela Justiça daquele estado.

“A Seai recebeu o mandado e encaminhou para a Depca, que realizou todos os levantamentos possíveis e identificou que o homem estava localizado no Careiro. A equipe policial foi até o município, onde efetuou a prisão do indivíduo em seu local de trabalho”, contou a delegada.

De acordo com a delegada, o suspeito, depois que soube que estava sendo investigado, fugiu para o Amazonas. Ele começou a abusar sexualmente da enteada quando ela tinha 10 anos.

Procedimentos

O homem responderá por estupro de vulnerável e está à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria

