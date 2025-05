Italo Ferreira estreia com vitória na etapa de Gold Coast

A etapa de Gold Coast da WSL (Liga Mundial de Surfe), na Austrália, começou com ótimo desempenho dos atletas brasileiros. Oito surfistas do país avançaram direto para a terceira fase após as baterias realizadas na noite desta sexta-feira (2), pelo horário de Brasília.

Destaque para Italo Ferreira, atual líder do ranking, que venceu sua bateria com autoridade.

Italo Ferreira se impõe na estreia e avança com nota alta

Enfrentando os australianos Liam O’Brien e Julian Wilson, Italo Ferreira foi o melhor do trio, somando 16.03 pontos — uma das melhores notas do dia. O brasileiro superou O’Brien (15.77) e Wilson (14.07), garantindo vaga direta na terceira fase.

Outros brasileiros avançam; três duelos tiveram dois representantes do país

Além de Italo, outros sete brasileiros se classificaram sem passar pela repescagem:

Yago Dora venceu sua bateria contra Edgard Groggia e o havaiano Jackson Bunch. Groggia, terceiro, foi para a repescagem.

venceu sua bateria contra Edgard Groggia e o havaiano Jackson Bunch. Groggia, terceiro, foi para a repescagem. Alejo Muniz e Miguel Pupo avançaram juntos em bateria contra o sul-africano Matthew McGillvray.

avançaram juntos em bateria contra o sul-africano Matthew McGillvray. Filipe Toledo e Ian Gouveia também passaram de fase juntos, eliminando o americano Griffin Colapinto.

também passaram de fase juntos, eliminando o americano Griffin Colapinto. Samuel Pupo venceu Cole Houshmand (EUA) e Rio Waina (Ind).

venceu Cole Houshmand (EUA) e Rio Waina (Ind). Deivid Silva bateu os havaianos Seth Moniz e Barron Mamiya.

bateu os havaianos Seth Moniz e Barron Mamiya. João Chianca (Chumbinho) ficou em segundo em sua bateria, atrás de Ethan Ewing, mas avançou.

Luana Silva vai à repescagem no feminino

Na chave feminina, Luana Silva não teve boa estreia e terminou em último lugar contra Caitlin Simmers (EUA) e Stephanie Gilmore (AUS). Agora, ela tentará avançar por meio da repescagem.

