FAF confirma 52 seleções na Copa da Floresta 2025

Competição bate recorde de participantes e reúne 83% dos municípios do AM

A Federação Amazonense de Futebol (FAF) confirmou, nesta semana, as seleções municipais que participarão da Copa da Floresta 2025. A nova edição da maior competição de futebol não profissional da região Norte contará com 52 seleções inscritas, número superior ao da edição anterior, que reuniu 45 equipes em 2024.

Compromisso com o futebol do interior

O presidente da FAF, Ednailson Rozenha, reforçou o papel da competição na valorização do futebol no interior do estado e das raízes culturais do povo amazonense.

“A Copa da Floresta representa o coração do nosso Amazonas mais profundo. Ao valorizar o futebol do interior, estamos reafirmando nosso compromisso com as raízes do nosso povo, com a cultura dos amazonenses que constroem diariamente a história do nosso estado. E a seguiremos firmes, fortalecendo o esporte como ferramenta de inclusão, identidade e orgulho para todo o povo do maior estado do país”, declarou.

Municípios participantes da Copa da Floresta 2025

A terceira edição da Copa da Floresta será ainda mais abrangente, envolvendo 83% dos municípios do Amazonas. As 52 seleções estão divididas em oito regiões, conforme a seguinte distribuição:

Região 1 : Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Tabatinga, São Paulo de Olivença, Santo Antônio do Içá, Amaturá e Tonantins

: Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Tabatinga, São Paulo de Olivença, Santo Antônio do Içá, Amaturá e Tonantins Região 2 : Maraã, Fonte Boa, Alvarães, Japurá, Tefé, Uarini e Jutaí

: Maraã, Fonte Boa, Alvarães, Japurá, Tefé, Uarini e Jutaí Região 3 : Coari, Codajás, Anori, Beruri, Caapiranga e Anamã

: Coari, Codajás, Anori, Beruri, Caapiranga e Anamã Região 4 : São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro, Barcelos, Manacapuru, Novo Airão, Iranduba, Manaquiri, Careiro da Várzea e Careiro Castanho

: São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro, Barcelos, Manacapuru, Novo Airão, Iranduba, Manaquiri, Careiro da Várzea e Careiro Castanho Região 5 : Silves, Rio Preto da Eva, Itapiranga, Presidente Figueiredo, Itacoatiara, São Sebastião do Uatumã, Urucará e Urucurituba

: Silves, Rio Preto da Eva, Itapiranga, Presidente Figueiredo, Itacoatiara, São Sebastião do Uatumã, Urucará e Urucurituba Região 6 : Maués, Nhamundá, Parintins, Barreirinha e Boa Vista do Ramos

: Maués, Nhamundá, Parintins, Barreirinha e Boa Vista do Ramos Região 7 : Tapauá, Lábrea, Canutama e Humaitá

: Tapauá, Lábrea, Canutama e Humaitá Região 8: Nova Olinda do Norte, Manicoré, Novo Aripuanã, Apuí, Borba e Autazes

Segundo Rozenha, cada seleção carrega consigo mais do que atletas: ela representa a identidade cultural do seu território.

“Cada município inscrito carrega consigo não apenas o talento dos seus atletas, mas também as riquezas naturais e culturais que fazem do Amazonas um lugar único. Esta competição é um tributo às comunidades ribeirinhas, aos povos originários e à força que nasce das margens dos rios, das comunidades, das aldeias e das cidades do interior”, afirmou o presidente.

Próximos passos da competição

Com os participantes definidos, a FAF anunciará em breve o calendário e a logística da Copa da Floresta 2025, incluindo locais de jogos, datas e formato da competição. A expectativa é de que o torneio fortaleça ainda mais o calendário do futebol de base e comunitário no estado.

