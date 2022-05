Inscrições de pós-graduação gratuita para professores são prorrogadas no AM

Manaus (AM)- Foram prorrogadas, até esta sexta-feira (6), as inscrições para a primeira turma do projeto Mestre Qualificado. Professores das redes públicas de ensino – estadual e municipais – podem se inscrever por meio do endereço eletrônico www.concursoscopec.com.br.

O edital do projeto foi lançado no início deste mês pelo governador Wilson Lima, e integra o programa Educa+Amazonas, do Governo do Estado.

A parceria da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), com a Secretaria de Educação e o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), visa oferecer formação continuada aos profissionais da rede, por meio do curso de especialização “Saberes e Práticas para a Docência nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental: Língua Portuguesa e Matemática”, na modalidade Presencial Mediada por Tecnologia.

O projeto está ofertando 15 mil vagas em cursos de pós-graduação destinados a profissionais graduados em Licenciatura Plena em Normal Superior ou Pedagogia, que atuam nas redes públicas de ensino dos 62 municípios. O curso terá duração de 18 meses, com carga horária de 450 horas.

O resultado será divulgado no dia 2 de junho, no endereço eletrônico do Cetam (http://www.concursoscopec.com.br), bem como divulgado nos sites da UEA (www.uea.edu.br) e da Secretaria de Educação (www.seduc.am.gov.br). A previsão de início do curso é dia 18 de junho deste ano.

Requisitos

Os candidatos precisam ser professores ou pedagogos efetivos, integrados ou contratados das redes estadual e municipal de ensino do Amazonas, que atuam nos anos iniciais do Ensino Fundamental e do 1º Segmento da Educação de Jovens Adultos (EJA)

Os candidatos precisam ser efetivos há, pelo menos, três anos, e não estar em processo de aposentadoria, dentre outros requisitos listados no edital. Além de possuir disponibilidade de tempo para os estudos aos sábados e atendimento das exigências do curso.

