Manaus fica de fora da Copa do Mundo Feminina de 2027

Fifa anuncia oito cidades-sede para o torneio no Brasil; Norte fica sem sede

A Federação Internacional de Futebol (Fifa) anunciou nesta quarta-feira (7) as oito cidades-sede da Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2027, que será realizada no Brasil. Os jogos ocorrerão nos seguintes estádios:

Maracanã (Rio de Janeiro)

Arena Fonte Nova (Salvador)

Arena Itaquera (São Paulo)

Mineirão (Belo Horizonte)

Estádio Nacional (Brasília)

Arena Castelão (Fortaleza)

Estádio Beira-Rio (Porto Alegre)

Arena Pernambuco (Recife)

Apesar do interesse demonstrado, Manaus foi excluída da lista final, ao lado de Cuiabá, Natal e Belém — as quatro cidades não selecionadas entre as 12 candidatas.

O torneio acontecerá entre 24 de junho e 25 de julho de 2027. A abertura e a final estão programadas para o Maracanã, no Rio de Janeiro.

Norte do Brasil sem representação

Uma delegação da Fifa iniciou as inspeções nos estádios brasileiros no dia 25 de setembro, começando pelo Maracanã, no Rio. O processo envolveu uma análise criteriosa da estrutura esportiva, urbana e hoteleira das cidades.

“Hoje anunciamos as cidades-sede da Copa do Mundo Feminina. Somos profundamente gratos a todas as 12 cidades que participaram de um minucioso e competitivo processo de seleção. […] Foi uma decisão muito difícil”, declarou o presidente da Fifa, Gianni Infantino.

“As cidades-sede escolhidas pela FIFA já contam com estádios modernos e centros de treinamentos para receber atletas e torcedores […]”, afirmou Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.

Histórico da competição

A edição de 2027 será a décima da história da Copa do Mundo Feminina. As edições anteriores ocorreram em países como China, Suécia, Estados Unidos, Alemanha, Canadá, França, Austrália e Nova Zelândia.

A atual campeã é a Espanha, que se junta a Estados Unidos (4 títulos), Alemanha (2), Japão (1) e Noruega (1) entre as seleções vencedoras da principal competição do futebol feminino.

