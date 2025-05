Políticos no Amazonas repercutem a escolha de ‘Leão XIV’ como novo papa

A eleição do cardeal Robert Francis Prevost como papa Leão XIV, o primeiro pontífice norte-americano da história da Igreja Católica, repercutiu entre autoridades do Amazonas. Líderes políticos da região enviaram mensagens de apoio e esperança ao novo líder da Igreja, ressaltando a importância de sua missão em um cenário mundial desafiador.

O governador do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), destacou a importância espiritual do papa para o mundo cristão e desejou saúde ao novo pontífice.

“O Papa é uma figura importantíssima para o mundo Cristão. A escolha do novo Pontífice é o momento de se apegar cada vez mais aos ensinamentos de Jesus Cristo. Desejo sabedoria e muita saúde ao Papa Leão XIV”, disse o governador do Amazonas Wilson Lima (UB).

Já o prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), enfatizou o desejo de que o novo papa promova valores cristãos universais, como amor, justiça e solidariedade.

“Saúdo com respeito a eleição do Papa Leão XIV, Robert Francis Prevost, como novo líder da Igreja Católica. Que seu pontificado seja guiado por sabedoria, justiça e compromisso com a paz, o amor ao próximo e o cuidado com os mais vulneráveis. Em tempos tão desafiadores, que todas as expressões de fé possam se unir em torno do amor, da justiça e da solidariedade”, afirmou o prefeito de Manaus, David Almeida (Avante).

O senador Eduardo Braga (MDB-AM) também se manifestou, ressaltando o papel do papa como referência espiritual e política em um momento delicado da história mundial.

“Leão XIV: um novo tempo no Vaticano. Com alegria e esperança, recebo a escolha do novo Papa, Sua Santidade Leão XIV, o norte-americano Robert Prevost. Ele assume o pontificado em um momento delicado e decisivo da política mundial, onde a voz do Papa continua sendo farol espiritual, mas também referência moral e política para bilhões”, declarou o senador.

Braga concluiu sua mensagem desejando um pontificado voltado ao diálogo e à paz:

“Em tempos de conflitos e divisões, é essencial que o mundo conte com uma liderança que promova o diálogo, a justiça e a paz. Meus votos de um papado longo e próspero, a serviço de Deus e de um mundo mais tolerante, baseado na compaixão e no respeito ao próximo. Que o Espírito Santo o conduza nessa missão de fé e de humanidade”, disse o senador Eduardo Braga.

A escolha de Leão XIV marca um momento histórico na Igreja Católica, ao elevar um norte-americano ao posto mais alto da hierarquia religiosa, com apoio e expectativas vindas de diversas partes do mundo, incluindo a Amazônia brasileira.

O deputado federal Amom Mandel (Cidadania) afirmou que espera que o novo papa, guiado pela fé e pelo compromisso com os mais vulneráveis, possa inspirar a sociedade a agir com mais justiça.

“Que o novo Papa, guiado pela fé e pelo compromisso com os mais vulneráveis, nos inspire a ser mais justos, mais humanos e mais conscientes do nosso papel coletivo na construção de um mundo com mais empatia, menos desigualdade e mais amor”, afirmou.

O deputado federal Pauderney Avelino destacou a eleição do cardeal norte-americano Robert Francis Prevost como o novo líder da Igreja Católica, Papa Leão XIV.

“Eleito o novo líder da Igreja Católica! O cardeal norte-americano, Robert Francis Prevost, Papa Leão XIV, tem atuação pastoral em comunidades pobres, semelhante à do Papa Francisco. Que seu pontificado traga tempos de fé, sabedoria e união para todos os povos”.

Líderes mundiais

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, parabenizou nesta quinta-feira (8) o novo papa Leão XIV, o primeiro pontífice norte-americano da história da Igreja Católica. Trump usou sua rede social para se manifestar sobre a eleição do novo líder da Igreja.

“Parabéns ao cardeal Robert Francis Prevost, que foi nomeado papa. Não vejo a hora de conhecer o papa Leão XIV. Será um momento significativo”, disse o presidente.

Por meio de uma publicação nas redes sociais, compartilhada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o governo destacou valores de justiça e inclusão como prioridades para o novo pontificado.

“Habemus um novo Papa! Que ele seja guia de justiça social e promotor da paz, da redução da pobreza, do combate à fome e de um mundo mais humano. Por aqui seguimos trabalhando todos os dias para que esses objetivos também se realizem no Brasil. Habemus esperança, Habemus compromisso!”, escreveu.

Leia mais: Papa Leão XIV: Lula saúda novo pontífice e defende justiça social

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱