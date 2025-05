Idoso de 86 anos é suspeito de estuprar menina de 12 anos em Manaus

Um idoso de 86 anos foi preso na sexta-feira (9), suspeito de abusar sexualmente de uma menina de 12 anos no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

Segundo a Polícia Militar, ele também estaria de posse de uma arma de fogo. Os PMs localizaram o suspeito e apreenderam uma escopeta de calibre 20 com quatro cartuchos intactos. Suspeito e vítima foram conduzidos à Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), onde ele foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e posse ilegal de arma de fogo.

Outras ocorrências

Horas depois, ainda no bairro Jorge Teixeira, outra equipe da 30ª Cicom prendeu um homem, de 34 anos, com um revólver calibre 38, dez munições intactas e uma porção de substância entorpecente. A prisão foi efetuada após os PMs receberem denúncia, via linha direta, informando que o suspeito estaria armado em uma quitinete abandonada, onde ele foi preso. O homem foi encaminhado ao 14º DIP.

Mais tarde, às 19h, uma equipe policial da Rocam realizava patrulhamento na rua Grubixá, bairro Monte das Oliveiras, zona norte, quando avistaram suspeitos fugindo, deixando para trás uma bolsa. Dentro da bolsa, os PMs encontraram um revólver calibre 38, com três munições intactas. O material foi encaminhado ao 6º DIP.

Já às 19h25, na zona oeste, policiais militares da Força Tática realizavam incursão no beco da Paz, bairro Nova Esperança, quando suspeitos também fugiram após perceberem a presença dos PMs. Durante varredura na área, foi encontrado um revólver calibre 38 com três munições intactas. A arma foi levada ao 19º DIP.

Denúncias

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população a informar imediatamente qualquer ação criminosa, por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Homem aproveita descuido e estupra criança de três anos no AM

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱