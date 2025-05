A influenciadora Gracyanne Barbosa, ex-participante da 25ª edição do Big Brother Brasil, abriu o coração em entrevista ao programa Fofocalizando, do SBT. Em conversa com o jornalista Léo Dias, a musa fitness revelou o desejo de reatar o casamento com o cantor Belo. Gracyanne afirmou que ainda nutre sentimentos pelo pagodeiro, embora reconheça que ele está envolvido em um novo relacionamento.

Na entrevista, o colunista questiona a influenciadora fitness se ela tem vontade de reatar o casamento com Belo. Ao responder, Gracyanne tenta desconversar, dizendo que, apesar de amar o pagodeiro, sabe que ele está em um novo relacionamento. Leo Dias insiste: “Você quer voltar para o Belo?”, e a famosa revela: “Eu quero”.

Ela detalhou sua relação com o cantor. “Nossa relação foi muito de verdade. Da minha parte existe muito amor, muita gratidão. Por todos os momentos que ele esteve do meu lado”, declarou-se a musa. “Nosso amor é muito grande, mas nossa relação foi muito tóxica”, ponderou Gracyanne.

Fim conturbado

Gracyanne e Belo colocaram fim ao relacionamento em abril de 2024. O fim da relação foi polêmico, já que a famosa disparou uma série de comentários ofensivos ao ex-marido. Em um documentário produzido pelo Globoplay, ela chegou a chamar o cantor de “mentiroso compulsivo”.

“Eu só sei o que ele gosta de verdade e o que ele é porque eu dormi e acordei do lado dele. Porque ele não fala. Ele não assume. Ele mente. E ele mente compulsivamente, mente o tempo todo”, declarou a famosa. “Ele mente coisas insignificantes. É muito difícil você olhar a pessoa no olho, saber a verdade, e a pessoa olhar para você e mentir”, completou.

Durante o BBB25, porém, Gracyanne fez uma série de declarações de amor ao ex, chegando a dizer que Belo é o homem de sua vida. No confinamento, ela disse que “errou” com o pagodeiro, referindo-se à traição com o personal trainer Gilson de Oliveira, que motivou o fim do relacionamento.

Arrependida

“Eu errei. Independente do motivo que me levou a fazer, eu falei ‘Cara, eu errei’. E eu me arrependo muito, mas eu só podia pedir desculpa”, começou a influencer. “Porque o Belo é o homem da minha vida. Ele errou pra caralho também, mas (…) o erro do outro não justifica o seu. Eu sei que eu errei e eu assumi isso pra ele e pro Brasil inteiro e vou continuar sempre me desculpando”, reforçou.

Em março, já fora do BBB25, Gracyanne e Belo se reencontraram no programa Domingão com Huck, da Globo. Durante sua apresentação, o cantor pegou a ex pela mão e a levou para o palco, onde ambos ficaram de mãos dadas. Atualmente, o pagodeiro vive um relacionamento com a influenciadora Rayane Figliuzzi.

(*) Com informações do Metrópoles

