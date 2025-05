Novo Fórum de Justiça é inaugurado durante aniversário de Humaitá

Em clima festivo pelo aniversário de 156 anos de Humaitá, no Sul do Amazonas, o senador Omar Aziz (PSD) participou, nesta quinta-feira (15), da inauguração do novo Fórum de Justiça Desembargador Hamilton Mourão. A cerimônia ocorreu no município, a cerca de 600 quilômetros de Manaus.

Entre as autoridades presentes estavam o senador e ex-vice-presidente da República Hamilton Mourão — neto do magistrado que dá nome ao prédio —, o presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), desembargador Jomar Fernandes, o prefeito Dedei Lobo, o deputado federal Silas Câmara e o juiz da comarca de Humaitá, Charles Fernandes da Cruz.

Omar Aziz relembra ações no município e reforça apoio

Durante o evento, Omar destacou sua longa relação com Humaitá e reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento do município e do interior do Amazonas.

“Aqui em Humaitá, nós fizemos uma parceria muito grande. Eu fiz o Ronda no Bairro aqui. Funcionava. A orla da cidade, a urbanização toda da cidade, a alevinagem que fizemos aqui, fizemos o mercado novo”, lembrou.

Omar governou o Amazonas entre 2010 e 2014 e foi avaliado à época como o melhor governador do Brasil, segundo pesquisa do Ibope.

“Não é favor meu, é minha obrigação. A gente, quando exerce um cargo público, não faz favor, faz obrigação. A gente assume compromisso, e esse compromisso tem que ser honrado”, completou o senador.

Prefeito destaca apoio de Omar a Humaitá

O prefeito de Humaitá, Dedei Lobo, elogiou a atuação de Omar Aziz tanto como ex-governador quanto como senador.

“O senador Omar, que é um grande parceiro do nosso município, tem feito um belíssimo trabalho de cidadania. Tem nos ajudado muito na saúde, na infraestrutura e em todos os setores que o município necessita”, disse.

Novo fórum amplia acesso à Justiça no Sul do Amazonas

A nova sede do fórum representa um avanço para o Poder Judiciário no interior do Amazonas. O prédio foi construído com estrutura moderna, priorizando acessibilidade, sustentabilidade e tecnologia, como audiências virtuais.

“O Fórum de Humaitá será o maior do interior do estado já construído dentro do modelo arquitetônico que prioriza as diretrizes de sustentabilidade, acessibilidade, melhores condições de trabalho e de atendimento ao público”, afirmou o presidente do TJAM, Jomar Fernandes.

A nova unidade contará com quatro varas — 1.ª, 2.ª, 3.ª Varas e o Juizado Especial Cível e Criminal —, além de uma sala especializada para depoimentos de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência.

