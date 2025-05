Filho de Latino acusa cantor de ter ‘amante novinha’

O influenciador Guilherme Rocha, de 27 anos, voltou a fazer duras críticas ao pai, o cantor Latino, na terça-feira (20). Em publicações nas redes sociais, o jovem afirmou que o artista o incentivou ao uso de drogas e o prejudicou psicologicamente.

“Fama e dinheiro, mas caráter zero”, diz Guilherme

Guilherme respondeu a comentários de seguidores em uma publicação e acusou o pai de ter um comportamento abusivo:

“Colocava amante novinha dentro de casa, falava que era pra mim. Me fez usar droga pra c*ralho, me abalou psicologicamente.”

Ele ainda disse que o cantor não o ajuda mais e só atrapalha sua vida. Horas antes, Guilherme já havia postado um vídeo em que Latino aparece fumando, insinuando que seria maconha:

“Esse é o exemplo de pai que me chamou de drogado nas redes sociais. Meu pronunciamento virá.”

Filho defende a mãe e promete expor mentiras

Apesar das acusações ao pai, Guilherme fez questão de poupar a mãe, a quem agradeceu por apoio:

“Essa eu amo demais. Sempre me ajudou a arrumar trabalho. Infelizmente acreditou nas mentiras do meu pai.”

Segundo ele, ainda fará revelações públicas sobre as acusações que envolvem o cantor.

Latino rebate: “Ele só quer se drogar e beber”

Mais cedo, Latino publicou um vídeo em que afirma que o filho é dependente químico. O cantor contou que tentou ajudar de várias formas, oferecendo moradia, emprego e tratamento:

“Ele não queria trabalhar nem estudar. Tudo que ele queria era se drogar e beber. Até que eu não aguentei mais.”

Latino também declarou que Guilherme agrediu a mãe e sua atual companheira, além de ter tentado extorqui-lo com ameaças:

“Ele diz que vai pra imprensa me detonar porque é meu filho e as pessoas vão acreditar.”

Relação cortada definitivamente

Latino afirmou que cortou relações com o filho e decidiu tornar pública a situação por não suportar mais as ameaças e as tentativas de chantagem.

A polêmica familiar ganhou repercussão nas redes e ainda pode ter novos desdobramentos, já que Guilherme prometeu mais revelações.

(*) Com informações do Terra

