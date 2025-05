Aleam pressiona Azul após cancelamento de voos a Eirunepé mesmo com incentivos fiscais

Manaus (AM) – Deputados estaduais do Amazonas criticaram duramente a Azul Linhas Aéreas pelo cancelamento dos voos entre Manaus e o município de Eirunepé, localizado no interior do estado. Nessa quarta-feira (21), os parlamentares exigiram que a companhia aérea retome as operações na região, lembrando que a empresa recebe incentivos fiscais do governo estadual para atuar no Amazonas.

A discussão foi levada à tribuna da Assembleia Legislativa do estado do Amazonas (Aleam) pelo deputado Abdala Fraxe (Avante), após um pedido da Câmara Municipal de Eirunepé. Segundo o parlamentar, a Azul realizava voos entre Manaus e o município de duas a três vezes por semana.

“Os voos foram cancelados sem qualquer justificativa plausível. Eirunepé é um município isolado, que depende fortemente da malha aérea. Não há sentido na decisão da empresa, ainda mais quando todos os voos estavam sempre lotados e com passagens cobradas até com preços abusivos”, afirmou.

Fraxe destacou ainda que a Azul é beneficiada por isenções tributárias concedidas pelo Estado, com aval da própria Assembleia Legislativa, justamente para viabilizar a oferta de voos ao interior amazonense.

“Essa empresa usufrui de incentivos fiscais aprovados por esta Casa para garantir a conectividade aérea dos municípios. Cancelar voos sem explicação é desrespeitoso com a população”, concluiu.

Além dele, o presidente da Aleam, deputado Roberto Cidade (UB), também exigiu o retorno das viagens, uma vez que a empresa ganha descontos na compra dos combustíveis aéreos.

“Você imagina, um pai e uma mãe que juntam [dinheiro] um ano todinho para vir para Manaus de lá de Eirunepé, compra uma passagem e na hora de viajar o voo é cancelado. O transtorno não só mental como financeiro para essas pessoas”, argumenta o parlamentar.

A Casa Legislativa deve encaminhar um pedido formal de esclarecimentos à companhia aérea e cobrar medidas do Governo do Amazonas em relação aos incentivos concedidos.

O Em Tempo entrou em contato com a empresa via e-mail pedindo esclarecimentos sobre o assunto, mas até a publicação da matéria não houve respostas.

