Estádio Carlos Zamith é revitalizado e ganha iluminação moderna

O governador Wilson Lima entregou, neste sábado (24), o Estádio Carlos Zamith totalmente revitalizado. Localizado na zona leste de Manaus, o espaço passou por uma reforma completa que incluiu melhorias estruturais e novo sistema de iluminação, tornando-se apto para sediar partidas em níveis municipal, estadual, nacional e até internacional.

“Quando a gente fala de construção de espaços como esse para o futebol, para as competições, não é simplesmente entregar uma estrutura. […] Entendemos a importância que o esporte tem na vida das pessoas”, destacou Wilson Lima.

Obra contou com recursos da Lei Pelé

A obra teve investimento de R$ 6,2 milhões, provenientes de recursos federais da Lei Pelé. A execução foi coordenada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), como parte do projeto estadual de valorização de espaços esportivos. Desde 2021, o Governo do Amazonas já investiu mais de R$ 23 milhões na revitalização de arenas esportivas.

Até o momento, 42 espaços esportivos foram revitalizados: 37 em Manaus e cinco no interior do estado, com apoio também da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE).

FOTOS: Antonio Lima/Secom

Iluminação LED e sistema elétrico reformado

Entre os principais avanços, destaca-se o novo sistema de iluminação esportiva em LED, que substitui a antiga tecnologia a vapor de sódio. Com 120 refletores capazes de emitir até 13 cores diferentes, o sistema garante iluminação uniforme, eliminando o chamado “efeito sombra”.

A estrutura elétrica do estádio também foi completamente modernizada, com a instalação de uma nova subestação de energia e aumento da capacidade elétrica para 1.000 kWh — mais do que o exigido pela CBF. Um novo gerador também foi instalado, assegurando autonomia em caso de falhas na rede.

Mais conforto e segurança para público e atletas

Outras melhorias incluem:

Ampliação da cabine de imprensa

Reformas nos bancos de reserva e cabine de arbitragem

Recuperação das arquibancadas

Nova pintura e reforço no sistema de segurança

Instalação de sistema contra descargas elétricas (DPS)

Iluminação do letreiro e nova sinalização no estacionamento

Estádio já recebe jogos da Série B

Com a modernização, o Carlos Zamith já recebeu partidas da Série B do Brasileirão, incluindo o duelo entre Amazonas FC e CRB-AL. Neste domingo (25), será palco de Amazonas FC x Operário-PR.

“Essa reforma não é só importante para a equipe do Amazonas, mas sim para todo o cenário esportivo futebolístico do Amazonas”, declarou Weslley Couto, presidente do Amazonas FC.

