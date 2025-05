Hugo Calderano é vice-campeão mundial de tênis de mesa

O brasileiro Hugo Calderano conquistou neste domingo (25) um feito inédito para o tênis de mesa nacional: a medalha de prata no Campeonato Mundial, após ser superado pelo chinês Wang Chuqin por 4 sets a 1. O torneio foi realizado em 2025 e encerrou com a consagração do número 2 do ranking mundial.

“Faltou perna, faltou físico. O jogo de ontem me esgotou”, declarou Calderano após a partida.

China mantém hegemonia no tênis de mesa mundial

O resultado confirma a hegemonia da China, que agora soma 23 títulos em 58 edições do Mundial desde 1926. A última vez que um atleta não asiático conquistou o ouro foi em 2003. Calderano foi o primeiro sul-americano a disputar uma final do torneio mais importante da modalidade.

Os países com mais títulos no Campeonato Mundial são:

China: 23 ouros, 19 pratas, 36 bronzes

23 ouros, 19 pratas, 36 bronzes Hungria: 10 ouros

10 ouros Japão: 9 ouros

9 ouros Inglaterra: 6 ouros

6 ouros Suécia: 4 ouros

Desempenho de Calderano impressiona desde a semifinal

Na semifinal, Calderano venceu o chinês Liang Jingkun, quinto do ranking mundial, por 4 sets a 3 em uma disputa emocionante. Após abrir 2 a 0, o brasileiro perdeu dois sets, mas reagiu e fechou a partida com um expressivo 11 a 9 no último set.

“Depois que ele ganhou o primeiro ponto, a magia acabou”, disse sobre a recuperação do adversário na semifinal.

Mesmo que não vencesse a final, Calderano já havia garantido uma medalha inédita para o Brasil ao chegar entre os quatro melhores — o Mundial não tem disputa pelo bronze.

Final teve domínio chinês, mas destaque brasileiro

Calderano começou agressivo e quase venceu o primeiro set, perdido por 12 a 10. Conseguiu vencer o terceiro set por 11 a 4, mas o cansaço foi evidente. Wang Chuqin, canhoto e conhecido por sua velocidade, venceu os demais sets com consistência (11/3, 11/2, 11/7).

Apesar da derrota, Calderano reforça seu protagonismo no cenário internacional, vindo de uma vitória histórica na Copa do Mundo de Tênis de Mesa em abril, onde derrotou adversários chineses e ganhou confiança para o Mundial.

(*) Com informações da Folha de S.Paulo

