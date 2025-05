Amazonense é campeão pela 9ª vez na liga de futsal de Malta

Amazonense Celino Alves faz história na Europa com Luxol St. Andrews e destaca superação após lesão na campanha do título nacional.

O amazonense Celino Alves segue escrevendo sua história no futsal europeu. O jogador conquistou, na última sexta-feira (23), o nono título da Premier League de Futsal de Malta, sendo o sétimo consecutivo pelo clube Luxol St. Andrews.

A vitória veio após duas partidas intensas contra o Swieqi United, nas finais da competição. Na série melhor de três, o time de Celino garantiu o título ao vencer os jogos por 8 a 6 e 4 a 2, dispensando a necessidade de um terceiro confronto.

“Foram dois jogos muito disputados. A equipe adversária dificultou muito cada jogada, e isso só valoriza ainda mais nossa conquista”, contou o atleta, direto da Europa.

Peça-chave na equipe, Celino destaca estilo e contribuição

Atuando como ala/fixo, Celino teve papel decisivo no desempenho da equipe.

“Participo muito na organização do jogo da equipe. Meu estilo de jogo é procurar dar assistências a gol e trabalhar no um contra um nas alas. Fico feliz em continuar sendo peça importante da equipe”, afirmou.

Superação após lesão e conquista pessoal

Durante a temporada, Celino enfrentou um período difícil por conta de uma lesão no joelho que o afastou por cerca de três meses. Sua recuperação foi crucial para o retorno na reta final do campeonato.

“Esse ano foi um ano difícil, em que passei por um longo período de lesão — quase três meses sem poder atuar por conta de uma inflamação no joelho — mas, graças a Deus, consegui me recuperar a tempo de jogar essa fase final da competição e ajudar meus companheiros com mais um título de Liga Nacional”, relatou.

Referência do futsal europeu e destaque na seleção de Malta

Com 18 anos de carreira no futsal europeu — sete deles na Espanha e onze em Malta — Celino é um dos nomes mais respeitados do esporte no continente. Agora naturalizado maltês, ele também passou a defender a seleção nacional de Malta, tendo atuado nas eliminatórias da Euro Futsal 2026, contra Itália, Finlândia e Bielorrússia.

Apesar da desclassificação, Celino segue firme no projeto europeu e planeja novos desafios com a seleção e com o clube que o consagrou.

Classificação final da Premier League de Futsal de Malta 2024/2025

Luxol St. Andrews (equipe de Celino) Swieqi United Taxbiex Futsal University of Malta

Orgulho de representar o Amazonas no cenário internacional

“Sinto-me muito orgulhoso em seguir fazendo história na Europa e representar nossa bandeira amazonense mundo afora”, disse Celino, que saiu de Manaus ainda jovem em busca do sonho de ser jogador profissional. “Cada conquista é como se fosse a primeira. Nunca esqueço o início”.

